Tel Drum a cerut executarea silita a comunei in care a copilarit Liviu Dragnea

Ziare.

com

Liviu Dragnea, presedintele PSD , a fost asociat frecvent cu Tel Drum, inclusiv de catre DNA , liderul social-democrat negand de fiecare data orice legatura cu compania, s-a nascut in comuna Gratia din Teleorman si a copilarit in comuna Saelele din acelasi judet, informeaza Profit.ro In 2012, primaria din Saelele a incheiat un contract cu firma Tel Drum de aproape 4 milioane lei pentru construirea unei retele de canalizare si a unei statii de epurare a apelor uzate.Primaria din Saelele este condusa inca din 2004 de pesedistul Gabriel Carjan. El a devenit cunoscut in urma cu patru ani cand, in calitate de fost profesor la scoala din localitate, a dat in judecata primaria pe care o conducea si a cerut plata unor dobanzi la diferentele salariale pe care le obtinuse printr-o alta hotarare judecatoreasca.In vara anului 2016, Liviu Dragnea a luat parte la inaugurarea unui camin pentru batrani in comuna Saelele, si a asistat la un meci de fotbal din finala Cupei Teleormanului, primind si o diploma de excelenta pentru "implicarea in dezvoltarea comunei Saelele si contributia adusa la cresterea nivelului calitativ al fotbalului din judetul Teleorman".De altfel, potrivit GSP.ro , proprietarul in acte al clubului de fotbal Vointa Saelele era la acea data soferul lui Dragnea, Madalin Ionita si finantator era Valentin Dragnea, fiul presedintelui Camerei Deputatilor.Joi, procurorii DNA au solicitat Tribunalului Bucuresti luarea, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a firmei Tel Drum SA ori, dupa caz, suspendarea acestor proceduri in situatia in care, la data judecarii prezentei cereri, acestea au fost deja initiate.Potrivit procurorilor DNA , Tel Drum SA a fost trimisa in judecata, ca persoana juridica, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave, la data de 27 decembrie 2017.De asemenea, intr-un dosar separat aflat in faza de urmarire penala, fata de Tel Drum s-a dispus urmarirea penala, avand calitatea de suspecta pentru savarsirea infractiunilor de: constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata, complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau altul. Este vorba de ancheta in care este cercetat si liderul PSD , Liviu Dragnea.La data de 17 ianuarie 2017 s-a adus la cunostinta Tel Drum S.A., prin reprezentant, calitatea de suspecta si dispunerea masurilor asiguratorii in cauza. Tot la data de 17 ianuarie 2017, pe rolul Tribunalului Teleorman s-a inregistrat solicitarea debitorului Tel Drum SA Alexandria de deschidere a procedurii insolventei, cererea avand termen la data de 29 ianuarie 2018.Cererea procurorilor adresata Tribunalului Bucuresti a fost formulata pentru urmatoarele motive: "SC Tel Drum SA a solicitat deja deschiderea procedurii de insolventa, ceea ce creeaza riscul lichidarii si radierii in termen scurt a inculpatei persoana juridica, astfel incat aceasta sa nu mai poata fi trasa la raspundere penala"."Prin urmare, se considera ca masura solicitata este necesara pentru buna desfasurare a procesului penal", arata DNA.