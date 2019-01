Tel Drum a dat in judecata CJ Teleorman si cere inapoi insula Belina si Bratul Pavel

Sursa: Portalul instantelor

Seful CJ Teleorman: Nu cunosc

Ancheta DNA

Ziare.

com

Cazul a fost deschis pe 9 ianuarie la Tribunalul Teleorman si are primul termen de judecata pe 23 ianuarie, potrivit portalului instantelor.Decizia de a deschide procesul vine dupa ce, la sfarsitul lunii noiembrie 2018, CJ Teleorman a adoptat un proiect de hotarare prin care Insula Belina si Bratul Pavel au trecut din nou in administrarea statului, dupa cinci ani in care s-au aflat in inchirierea Tel Drum.Presedintele CJ Teleorman, Danut Cristescu, a spus pentru publicatia " Liber in Teleorman " ca nu prea "a aprofundat" despre ce este vorba in acest caz."Pai motivul nu-l cunosc prea bine, au facut o plangere prealabila, prin care au solicitat suspendarea hotararii Consiliului Judetean Teleorman prin care noi am dat inapoi Insula Belina catre Administratia Apelor Romane. Ei invoca mai multe motive, in cererea de chemare in judecata. Nu am aprofudat prea bine cererea aia, ca e recenta. Dar din ce am vazut, se refera la contracte, in principiu.Ca acele contracte sunt pentru o perioada de 7 ani de zile, ca la momentul respectiv s-a licitat, cam astea sunt motivele. Dar n-am aprofundat in totalitate cererea de chemare in judecata, pentru ca ea a venit zilele astea, ieri sau alaltaieri. E interesant, dar acum sa vedem ce va zice instanta. Noi consideram ca hotararea pe care am dat-o e perfect legala", a declarat Danut Cristescu.Potrivit deciziei date de CJ Teleorman in noimebrie 2018, returnarea celor doua obiective se face in baza aceleiasi HG din 17 decembrie 2013, semnata de Victor Ponta, premier la acea vreme, si asumata de vicepremierul Liviu Dragnea, in prezent presedinte al Camerei Deputatilor.Cele doua obiective au fost trecute in domeniul public al judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean Teleorman "in vederea reabilitarii si valorificarii cadrului natural al zonei Dunarii - Belina-Bratul Pavel".Potrivit articolului 3 al actului normativ, in cazul nefinalizarii investitiei in termen de 5 ani de la transmiterea partilor de imobile, acestea revin in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale Apele Romane.Modul in care insula Belina si Bratul Pavel au ajuns la societatea Tel Drum a fost investigat de DNA.In iunie 2018, procurorii au dispus trimiterea in judecata a fostului premier Sevil Shhaideh, actual consilier al premierului Viorica Dancila, fiind acuzata de abuz in serviciu comis in perioada in care a fost secretar de stat in cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP).In acelasi dosar vor fi judecate alte patru persoane, intre care un director din MDRAP si fostul presedinte al Consiliului Judetean Teleorman Adrian Ionut Gadea.In cazul ministrului Rovana Plumb, procurorii au solicitat incuviintare pentru inceperea urmaririi penale pentru abuz in serviciu, cerere respinsa de catre Parlament, astfel ca s-a dispus clasarea.I.S.