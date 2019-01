Tel Drum, aflata in insolventa si judecata pentru fraude europene, a primit un contract de 10 de milioane de lei de la CJ Teleorman

Ziare.

Consilierul local a publicat pe pagina sa de Facebook si o captura de ecran din Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), ca dovada a spuselor sale."Cu cifrele Tel Drum pe masa. Viitorul lui Dragnea arata bine!Tel Drum tocmai a castigat inca o licitatie in valoare de 10 milioane de lei de la Consiliul Judetean Teleorman.Si pentru ca marelui socialist al tarii ii plac foarte mult cifrele iata cateva date.Prejudiciul din dosarul Tel Drum este echivalent cu:- peste 100.000 de pensii medii timp de un an,- pensiile a 10.000 de romani timp de an,- 50.000 de salarii medii timp de un an,- constructia a 2 spitale de Oncologie si Radioterapie Pediatrica ( https://goo.gl/3drKYj ),- 100 de scoli noi", a scris pe reteaua sociala Clotilde Armand.Amintim, in context, ca dosarul Tel Drum de la DNA se bazeaza pe o investigatie OLAF care constata o frauda masiva cu fonduri europene in domeniul constructiei de drumuri si recomanda recuperarea integrala a 21 de milioane de euro.In dosarul Tel Drum Liviu Dragnea este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, in legatura cu favorizarea companiei in privinta acordarii de contracte. Faptele ar fi fost comise in perioada in care era presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.A.D.