Tel Drum prospera in insolventa. Noi contracte pentru drumurile din Teleorman, inclusiv cel de deszapezire

Daca la inceputul lunii Ziare.com relata despre un contract de 4,5 milioane de lei , aproximativ 1 milion de euro, semnat intre Tel Drum si comuna teleormaneana Beciu, care avea la recensamantul din 2011 un numar de 1.641 de locuitori, acum cei de la Liber in Teleorman arata ca firma aflata in insolventa a dat din nou lovitura.Pe 6 decembrie, Tel Drum a semnat cu Consiliul Judetean Teleorman un contract de 13.586.743 de lei pentru modernizarea Drumului Judetean 612 Calinesti-Antonesti. Publicatia precizeaza ca CJ Teleorman a ales varianta procedurii simplificate, ofertele au fost depuse online si castigator a fost desemnat Tel Drum.Totodata, compania despre care procurorii considera ca e controlata prin interpusi de Liviu Dragnea a cstigat si contractul multianual de intretinere a drumurilor judetene pe timp de iarna.Potrivit datelor din SEAP consultate la inceputul lunii de Ziare.com, Tel Drum a incheiase in primele 11 luni din 2019 6 contracte cu autoritatile locale: 4 cu Consiliul Judetean Teleorman, un contract cu comuna Mihaesti (Olt) si unul cu comuna Beciu (Teleorman).Valoarea totala a contractelor este de 63,6 milioane de lei (peste 13 milioane de euro).Societatea Tel Drum este in stare de insolventa si este trimisa in judecata pentru fraude cu bani europeni.Procurorii DNA mai au pe rol o ancheta, in care acuza ca societatea ar fi controlata prin interpusi de catre fostul lider PSD, Liviu Dragnea.Tel Drum este acuzata de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu. La solicitarea DNA, magistratii de la Tribunalul Bucuresti au decis interzicerea procedurii de dizolvare sau lichidare a societati Tel Drum.A.S.