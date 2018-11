TeleormanLeaks Dragnea spune ca nu s-a mai vazut cu Pitis de 10-15 ani, dar au fost impreuna in Brazilia

#TeleormanLeaks

Ziare.

com

Acestea provin din telefonul directorului general al Tel Drum, Petre Pitis, cel despre care seful PSD declara la inceputul lunii ca nu l-a mai vazut de 10-15 ani. Imaginile au fost salvate de directorul comercial al Tel Drum, Nicoleta Pene, intr-un folder numit "audit intern", scriu cei de la Rise Project Se pare ca Pitis era un obisnuit in Casa Grande, vila din Cumbuco, unde si-a facut numeroase vacante de lux. Coreland informatiile de acum cu cele obtinute in trecut despre vizitele lui Dragnea in Brazilia, jurnalistii de la Rise Project au stabilit ca Pitis si seful PSD au fost in acelasi timp "in vacanta".Amintim ca nici DNA si nici OLAF nu au crezut in negarile vehemente ale lui Dragnea ca nu s-a mai intalnit de peste un deceniu cu Pitis, ambii fiind pusi sub acuzare, alaturi de alti sefi din Tel Drum, pentru constituire de grup infractional organizat si delapidare de la bugetul national si european.Rise Project aminteste ca Dragnea este anchetat si in Brazilia pentru spalare de bani.Revenind la documentele gasite in valiza, jurnalistii de investigatie au analizat mai multe fotografii ale lui Petre Pitis si au observat detalii interesante. De exemplu, in lentilele ochelarilor sai de soare, se oglindeste vila de lux a lui Dragnea.Metadatele care acompaniaza fotografiile de mai sus arata ca acestea au fost facute pe 17 iulie 2014 - data la care si Liviu Dragnea, dar si Irina Tanase si Mugurel Gheorghias se aflau in Brazilia.In imagini si filmari din 2013 apare si Costel Comana, de asemenea fost coleg de facultate cu Dragnea, care s-a sinucis in 2015 la bordul unui avion care zbura din Columbia in Costa Rica, dupa ce procurorii DNA i-au deschis dosar pentru un prejudiciu de 1,1 miliarde de lei produs prin compania feroviara Regio Trans. In 2013, Comana apare in imagini bronzat si vesel, facand chiar si semne obscene.Jurnalistii au facut si un mic inventar al dotarilor vilei de vacanta: masa de biliard, masa de poker, salonul, terasa, piscina si curtea exterioara care da inspre ocean.A.S.