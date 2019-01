Tribunalul Bucuresti: Judecata in dosarul Tel Drum - Petre Pitis poate incepe, probele au fost corect administrate

Acuzatiile

Hotararea a fost data de Tribunalul Bucuresti dupa ce magistratii au amanat de sase ori pronuntarea. Potrivit minutei instantei, magistratii au constatat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriu, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala."Dispune inceperea judecatii cauzei privind pe inculpatii Pitis petre, Neda Florea, Visan Mircea, SC tel Drum SA, SC WFA Impex SRL si partile civile", continua minuta Tribunalului Bucuresti. Decizia poate fi contestata in trei zile de la comunicare.Societatea Tel Drum si doi dintre directorii acesteia - Petre Pitis si Mircea Visan - au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie pentru folosirea de documente false, avand ca rezultat obtinerea ilegala de fonduri europene in cazul achizitionarii unei statii de asfaltare.De asemenea, un alt director al firmei, Florea Neda, precum si SC WFA Impex SRL si un reprezentant al acestei societati, Ion Florian, au fost trimisi in judecata pentru complicitate.Existenta unui utilaj specific, tren reciclator stabilizator la rece "in situ", a fost una din specificatiile tehnice introduse de functionarii Consiliului Judetean Teleorman in caietele de sarcini privind contractele de reabilitare si constructii de drumuri.Tel Drum era singura societate din Teleorman si judetele limitrofe care detinea acest utilaj, iar aceasta conditie a facut ca firma sa castige majoritatea covarsitoare a contractelor date de administratia teleormaneana.Functionarii stiau despre acest utilaj, deoarece fusese vandut firmei Tel Drum chiar de CJ Teleorman, la un pret sub valoarea de amortizare. Totul se intampla cand judetul era condus de Liviu Dragnea. "Este o restrictie nejustificata", este concluzia procurorilor DNA.Descoperirea privind procedura viciata de atribuire a contractelor finantate din fonduri publice la nivelul CJ Teleorman a fost facuta de procurorul DNA care a investigat societatea Tel Drum.