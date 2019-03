Un nou episod din #TeleormanLeaks: Cum functioneaza caracatita prin care sunt sifonati banii romanilor si ai UE

Proiectul Navodari

Caracatita - toata lumea e prietena cu toata lumea ca sa ia banii publici

Strada modernizata de Tel Drum: plina de gropi, borduri sparte, stalpi pe mijlocul trotuarului

Iata cum arata "Proiectul Navodari" - Foto: Rise Project

Fostul primar se apara: Credeti ca m-ati prins cu maruntisul asta? Sunt valori mici, tati!

Ziare.

com

Ei au pus cap la cap emailuri, chitante si facturi si au descoperit cum functioneaza unul dintre principalele mecanisme prin care sunt sustrasi bani de la buget, precum si fonduri europene.Cazul prezentat joi de Rise Project arata cum a castigat Tel Drum de la Primaria Navodari contractul pentru modernizarea catorva kilometri de sosea, care acum arata ca dupa razboi, desi lucrarile s-au terminat in urma cu mai putin de 3 ani.Concret, in 2012, Comisia Europeana a pus la dispozitia autoritatilor romane peste 45 de milioane de euro pentru largirea si modernizarea a doua sosele - bulevardul Mamaia-Navodari si soseaua Navodari-Lumina-Ovidiu -, o piata noua de peste, un centru de afaceri, altul de agrement, amenajarea plajei din oras, iluminat public ecologic, o cantina sociala si un parc.Banii au putut fi accesati de Primaria Navodari prin Ministerul Dezvoltarii, iar, asa cum prevad regulile in cazul proiectelor cu cofinantare nerambursabila, primaria trebuia sa asigure partea sa, si anume 21 de milioane de lei. Primar la acea vreme era social-democratul Nicolae Matei, supranumit "Imparatul". La Dezvoltare ministru era actualul sef al SRI, Eduard Hellvig, succedat de actualul sef al PSD, Liviu Dragnea.Primaria lanseaza licitatia pentru modernizarea drumului principal din localitate, cu o finantare probata de Hellvig de 58 de milioane de lei. S-au prezentat 46 de firme, dispuse in 13 asocieri, iar pe 18 noiembrie 2013, contractul e atribuit asocierii de firme Tel Drum ca lider, Imob lux Construct din Bragadiru si Specialist Consulting din Bucuresti.Ca o paranteza, firma Imob Lux a fost infiintata in 2004 de milionarul Dumitru Marin si inainte de a face drumuri cu Tel Drum s-a ocupat cu comercializarea mezelurilor.Revenind la contract, pentru 36,4 milioane de lei, alianta de firme s-a angajat sa largeasca drumul, incepand cu barierele de la iesirea din Mamaia si pana la tabara de copii "Delfinul". Pe o distanta de 6,2 km, soseaua trebuia sa aiba patru benzi, piste de bicicleta de doi metri latime si trotuare de 1,5 metri. Lucrarea avea termen de finalizare 18 luni.Investigatia Rise Project arata cum, de fapt, la astfel de licitatii cei mai multi dintre participanti sunt "mana in mana", iar tranzactiile financiare dintre firme sunt cea mai clara dovada.Castiga unul, subcontracteaza apoi si "concurentilor", apoi cedeaza urmatorul contract altuia, care, la fel, are grija ca toata lumea sa fie fericita.La licitatia de fata, Tel Drum a castigat oferind cel mai mic pret pentru executia lucrarii. Dupa ce-a primit contractul, l-a impartit si cu doi dintre "rivalii de la licitatie".Si apoi a inceput executia, cele 18 luni s-au transformat in 4 ani si Primaria a mai trebuit sa mai imprumute inca 57 de milioane de lei, in special ca sa acopere asa-numitele "cheltuieli neeligibile" (sume nedecontate de Uniunea Europeana) pe mai multe proiecte. Tel Drum a primit din aceste 57 de milioane 17,7.Jurnalistii arata in continuare cum alte licitatii de la Navodari au fost castigate de firme aflate pe statele de plata ale Tel Drum.In septembrie 2014 apare prima problema, in urma unui audiat al Comisiei Europene ce pune semne de intrebare cu privire la modul in care s-a desfasurat licitatia. Verificarile sunt facute de doi inspectori de la o directie din subordinea Ministerului Dezvoltarii, condus de Liviu Dragnea. Rezultatul verificarilor: totul a decurs perfect.Termenul de finalizare se prelungeste, localnicii protesteaza, li se explica faptul ca nu Tel Drum, ci Enel ar fi de vina, pentru ca nu vrea sa mute stalpii asa cum vrea Tel Drum.In 2015 o noua sesizare ajunge la Departamentul de Lupta Anti-Frauda (DLAF) . Sesizarea este automat clasata pe motiv ca nu e asumata cu nume si prenume.Cum lunile treceau, Primaria Navodari s-a trezit in pericolul ca finantarea europeana sa fie retrasa, pentru ca nu s-au respectat termenele, si a inceput sa ameninte Tel Drum cu penalitati. Si incepe un sir de emailuri si solicitari intre Primarie, Tel Drum si Ministerul Dezvoltarii.Prin semnatura ministrului Liviu Dragnea, crestea din nou termenul de finalizare: 36 de luni si 27 de zile tot pentru 6 km de drum. Finantarea, insa, se diminua cu 15 milioane de lei.Pe 28 octombrie 2016 sunt gata, in sfarsit, cei 6 km de drum, insa soseaua e cu gropi, bordurile sunt sparte, sistemul de irigatii incomplet, iar stalpii de electricitate sunt in mijlocul trotuarelor si pistei de biciclete. Angajatii Inspectoratului de Stat in Constructii nu semneaza oricum procesul verbal de receptie din cauza unei taxe neplatite de Primaria Navodari."Imparatul" Nicolae Matei, fostul primar din Navodari, a raspuns solicitarii Rise de a comenta situatia. L-au intrebat si cum de din toata tara Tel Deum a ales sa cumpere suruburi chiar de la o firma de-a sa. Jurnalistii au descoperit ca sumele sunt mici, dar sistematice, astfel ca doar in 2016 facturile insumeaza sapte mii de lei."Credeti ca m-ati prins cu maruntisul asta? Toata lumea ia suruburi de la mine. Am depozit. Langa tabara de copii, am 600 de tone de suruburi. Numai eu lucrez cu Tel Drum? Sunt valori mici, tati! Vand la toata lumea", s-a aparat Matei.Nici la lucrare nu vede probleme: "Cel mai sincer va spun, daca Ceausescu ar fi trait, ar fi venit sa taie panglica. Sunt 7-8 km de drum, cu 98 la suta finantare din fonduri europene. E o lucrare finalizata, nu cum mi-as fi dorit eu, dar asta din cauza proiectantului".Despre Matei va mai amintim ca in 2012, dupa ce a castigat al doilea mandat la Primaria Navodari, a ajuns in vizorul DNA dupa ce a incercat sa mituiasca un politist ca sa scape de niste dosare penale aflate in lucru. Timp de mai multi ani a tot baletat intre inchisoare si primarie, pana la condamnarea definitiva din 2016.