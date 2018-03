Unul dintre creditorii Tel Drum cere judecatorilor sa mute procesul insolventei de la Tribunalul Teleorman

Datorie de 4,8 milioane de lei

Ziare.

com

Procesul a fost deschis saptamana trecuta, instanta a stabilit primul termen de judecata peDaca cererea ar fi admisa, dosarul s-ar muta la un alt tribunal de pe raza Curtii de Apel Bucuresti: Bucuresti, Giurgiu, Calarasi sau Ialomita.Cauza a fost deschisa in contextul in care Aversa Manufacturing Bucuresti contesta intr-un alt proces modul in care Tribunalul Teleorman a numit lichidatorul judiciar in cazul societatii Tel Drum din Alexandria. Motivul: instanta trebuie sa dea intaietate propunerii facute de creditor, nu celei facute de debitor.In sprijinul afirmatiilor, avocatii firmei arata ce prevede Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, la articolul 45."... in cazul in care atat debitorul, cat si creditorul au solicitat desemnarea cate unui administrator judiciar/lichidator judiciar...", este articolul in baza caruia cele doua firme cer schimbarea CITR Filiala Ilfov SPRL.La solicitarea Tel Drum, instanta din Alexandria a decis sa numeasca administrator judiciar firma Casa de Insolventa Transilvania (CITR) Filiala Ilfov SPRL.Aversa Manufacturing Bucuresti are de recuperat de la Tel Drum suma de 4,8 milioane de lei, in baza unui contract de livrare de electropompe si servicii de mentenanta, din perioada 2015-2016.Pe 25 ianuarie 2018, firma a depus o cerere la Tribunalul Teleorman si a cerut desemnarea Intercom Management SPRL ca administrator judiciar la Tel Drum. Li s-a admis doar creanta, nu si desemnarea administratorului."Consideram ca schimbarea in parte a incheierii apelate este singura solutie menita a repara nesocotirea dispozitiilor legale inocate", arata avocatii Aversa Manufacturing, in dosarul in care cere schimbarea administratorului judiciar.Tel Drum a avut in ultimii ani contracte uriase cu statul, cu administratia locala sau finantate din fonduri europene. Surprinzator, pe fondul a doua anchete DNA, actionarii au cerut insolventa. Potrivit uneia dintre anchetele procurorilor, in spatele firmei ar fi liderul PSD, Liviu Dragnea. Politicianul a negat vehement acest lucru.