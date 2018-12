Veste buna pentru Dragnea de la Tribunalul Teleorman: Nu vrea sa redeschida o parte din ancheta in mega-dosarul Tel Drum

Inalta Curte a deschis un caz similar

Ziare.

com

Era vorba de o ancheta care a fost clasata in 2013 si care viza societatea Modul Proiect SA, asociatia Tel Drum-Euroconstruct Trading '98 si pe inginerul proiectant Doru Catalin Gudei.Era vorba de acordarea preferentiala de contracte publice de catre Consiliul Judetean Teleorman, condus atunci de Liviu Dragnea. "Nu au rezultat indicii temeinice care sa confirme savarsirea unei fapte de natura penala", a fost concluzia procurorului din 14 octombrie 2013.Totusi, in noiembrie 2017, procurorii DNA care-l investigau pe Liviu Dragnea in dosarul Tel Drum au descoperit noi indicii si au cerut redeschiderea cazului. In plus, cei vizati in acest caz ar fi putut invoca autoritatea de lucru judecat. Dupa cum am aratat, cererea a fost respinsa de judecatorii de la Tribunalul Teleorman.Liderul PSD, Liviu Dragnea, este banuit de DNA ca s-ar afla in spatele societatii Tel Drum in perioada in care era si presedinte la CJ Telreorman. Acuzatiile: doua infractiuni de abuz in serviciu, doua de frauda cu fonduri europene si constituire de grup infractional organizat.Intr-un caz similar, Inalta Curte a admis in luna octombrie o cerere facuta de DNA intr-un dosar care il vizeaza pe presedintele PSD. Judecatorii au confirmat atunci redeschiderea urmaririi penale in rem (asupra faptei - n.red.), cu privire la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice.Ancheta in acest dosar a fost initial inchisa in 2013, insa procurorii DNA au cerut redeschiderea urmaririi penale, motivand ca, la momentul anchetei, probele nu au fost administrate in mod corespunzator si acum detin dovezi noi.Aceasta cauza vizeaza privatizarea Tel Drum, precum si reabilitarea unor drumuri judetene.Dosarul il vizeaza pe Liviu Dragnea, dar si alte persoane: Mugur Bataus, Victor Piperea, Gheorghe Giui, Ion Mirancea, Victorita Pascutu si Marian Fiscuci.