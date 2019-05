Rise Project scrie despre "amnistia" lui Dragnea din 2013, de care a profitat si Iohannis

Ziare.

Este vorba despre mai multe localitati care au obtinut fonduri europene pentru dezvoltare, insa nu au respectat criteriile de atribuire a contractelor. Din aceasta cauza, au primit corectii financiare de 43 de milioane de euro in total, insa banii nu au mai fost platiti de autoritatile locale, ci din bugetul national, datorita unei ordonante promovate de Liviu Dragnea din functia de vicepremier.Liviu Dragnea a fost viceprim-ministru si ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in perioada 2012-2015.In 2013, el a reusit sa scape autoritatile locale de plata corectiilor financiare aplicate proiectelor derulate prin Programul Operational Regional (POR), gestionat de Ministerul Dezvoltarii. A promovat, la acea vreme, un act normativ prin care corectiile erau suportate din bugetul national, in loc de bugetele autoritatilor locale.Miza a fost personala, intrucat in 2009 el acordase doua contracte publice, finantate din bani europeni, catre Tel Drum, unde s-au constatat ulterior nereguli in atribuirea contractelor. In acest caz, au fost aplicate corectii financiare de 7,3 milioane de euro.Situatia s-a replicat in zeci de zone din tara.Conform sursei citate, printre beneficiari s-au numarat Primaria Sibiu, condusa la acea vreme de Klaus Iohannis, Primaria Craiova in mandatul Liei Olguta Vasilescu, dar pentru un contract al predecesorului ei Antonie Solomon, primariile din Constanta - fieful lui Radu Mazare si al lui Nicusor Constantinescu, sau Sectorul 3 din Capitala pentru programul de izolare termica a blocurilor administrat de Robert Negoita.In ultimii 5 ani, 71 de primarii si 22 de consilii judetene au beneficiat de acest act normativ, mai scrie RISE Project.Citeste mai multe despre Amnistia lui Dragnea II - Beneficiarii pe Rise Project