Dragnea anunta ca OUG 114 va fi modificata luna asta

Cum de s-a razgandit Dragnea

"Am avut in ultima perioada intalniri pe domeniul bancar si lucrurile au avansat catre o solutie acceptata de ambele parti, in conditiile in care nu renuntam la obiectivele noastre care au generat ordonanta 114. Ma refer la aceste domenii. Ne intereseaza ca sistemul bancar sa investeasca mai mult in economia romaneasca, sa sprijine dezvoltarea economica si o pot face si pentru asta impreuna am gandit un mecanism de stimulare a acestui lucru", a declarat Liviu Dragnea, citat de Mediafax El a mai spus ca exista o diferenta foarte mare intre depozitele populatiei si gradul de creditare."Impreuna am stabilit ca se pot face pasi importanti. Date pe care le-am avut in vedere, anume conditiile de creditare sa fie mai bune pentru firme si pentru persoane fizice, nivelul de intermediere financiara sa creasca, bancile sa investeasca in cresterea economica, suntem foarte multumiti.In ceea ce priveste Pilonul II de pensii intentia noastra a fost si ramane ca fondurilor de pensii publice administrate privat sa li se permita sa investeasca si in alte proiecte, daca li se vor permite sa investeasca si in alte proiecte vor fi obligati sa-si mareasca capitalul social pentru a acoperi cresterea riscului si se pare ca ne indreptam spre o solutie.Saptamana care urmeaza cred ca o sa avem ultimele discutii si pe ceea ce inseamna energie si pe ceea ce inseamna operatori de telefonie mobila, in asa fel incat saptamana care incepe cu 18 martie sa avem o intalnire in coalitie cu doamna prim-ministru si cu ministrii de resort si probabil sa fie adoptata o eventuala ordonanta care sa completeze ordonanta 114 in aceste domenii", a conchis liderul PSD.Dragnea a avut joi o intalnire in biroul sau de la Camera Deputatilor cu vicepresedintele BNR Florin Georgescu. Senatorul PNL Florin Citu a povestit vineri ca la acea intalnire Georgescu i-a prezentat sefului PSD un studiu de impact al masurilor din OUG 114, iar Dragnea a fost socat de concluzii si i-a chemat de urgenta pe ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, si pe Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al Vioricai Dancila. Cei doi, insa, au dat vina pe Comisia de Prognoza afirmand ca institutia i-a asigurat ca efectele ordonantei vor fi pozitive."Doar taxa pe sistemul bancar ar reduce cresterea economica in 2019 si 2020 cu aproape doua puncte procentuale cumulativ", prezinta liberalul una dintre concluzii."Doar aceasta informatie despre cresterea economica poate porni o iesire masiva de capital, care duce imediat la deprecierea monedei nationale, inflatie si dobanzi mari.Efectul acesta este doar al taxei pe lacomie pentru sistemul bancar. Efectul OUG 114 in TOTALITATE inseamna CRIZA ECONOMICA. De aceea, Dragnea este speriat acum si nervos ca i s-a ascuns aceasta informatie", avertizeaza senatorul PNL.Potrivit lui Florin Citu, studiul prezinta 4 scenarii, iar varianta pe care acum o negociaza Teodorovici cu bancile inseamna scaderea cresterii economice."De asta este nervos Dragnea. De aceea, le-a dat ordin ca aceasta informatie sa NU ajunga la Standard and Poor's. Mai ales ca studiul prezinta o MAJORARE a primei de risc pentru Romania!!!Repet, eu va prezint doar impactul unei taxe acum. OUG 114 arunca economica in CRIZA si Dragnea este disperat sa ascunda aceasta informatie de public", mentioneaza Citu.Senatorul PNL anunta ca in zilele urmatoare va prezenta si rezultatele pentru sistemul bancar, precizand ca angajatii bancilor sunt afectati direct."Peste 55.000 de oameni care platesc taxe si contributii, au locul de munca pus in pericol de aceasta taxa", conchide senatorul PNL.