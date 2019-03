Guvernul vrea sa acopere deficitul prin taxa pe lacomie, efectele vor fi devastatoare - studiu BNR

Avertismentele BNR

rezultatul financiar net al sectorului bancar ar fi o pierdere de 1,2 miliarde lei.

indicatorul de solvabilitate ar scadea cu aproximativ 2 puncte procentuale (pana la 17,9%) .

7 banci dintre care 2 institutii de importanta sistemica ar consemna deficit de capital, necesitand majorari in suma de 0,6 miliarde lei.

reducerea creditarii ar fi de 6 miliarde lei (din care 3,3 miliarde credite acordate sectorului real) .

cresterea economica ar scadea cu 0,64 puncte procentuale.

Pentru anul 2020

rezultatul financiar net al sectorului bancar ar fi o pierdere de 1,2 miliarde lei.

indicatorul de solvabilitate ar scadea cu aproximativ 1,2 puncte procentuale (pana la 16,7%) .

14 banci din care 4 institutii de importanta sistemica ar consemna deficit de capital, necesitand majorari in suma de 1,6 miliarde lei.

reducerea creditarii ar fi de 10,9 miliarde lei (din care 5,9 miliarde credite acordate sectorului real) .

cresterea economica ar scadea cu 1,07 puncte procentuale".

BNR: Taxa are ca scop acoperirea deficitului bugetar

Taxa pe activele financiare implementata in Romania se incadreaza in categoria taxelor ce au ca scop acoperirea deficitului bugetar

baza taxabila a fost fixata la nivelul activelor din 2009

Ordonanta adoptata de Guverul la finalul anului trecut si publicata in Monitorul Oficial cu cateva zile inainte de intrarea in vigoare contine si ceea ce PSD si ALDE au numit "taxa pe lacomia bancilor".Expertii de la Banca Nationala au realizat mai multe scenarii posibile in urma aplicarii acestei taxe, insa niciunul nu este roz: bancile pierd miliarde de lei, accesul mult ingreunat la creditare pentru firme si populatie, scaderea indicatorului de solvabilitate si, per total scaderea cresterii economice.Senatorul PNL Florin Citu anuntase vineri ca documentul i-a fost prezentat lui Liviu Dragnea joi de viceguvernatorul BNR Florin Georgescu . Liberalul a povestit ca in momentul in care seful PSD a fost pus fata in fata cu cifrele i-a chemat de urgenta in birou pe Eugen Teodorovici si Darius Valcov, cei care au anuntat ordonanta si, in ciuda avertismentelor repetate de toti cei implicati in ultimele luni, au anuntat de fiecare data ca nu renunta la masuri. Cei doi ar fi dat insa acum vina pe Comisia de Prognoza sustinand ca institutia i-a asigurat ca efectele ordonantei vor fi doar pozitive.Cert este ca doua zile mai tarziu, Dragnea a lasat sa se inteleaga ca masurile OUG 114, in special taxa pe activele bancare, sunt la acest moment refacute, urmand ca o modificare a actului normativ sa fie facuta pana la finalul lunii G4Media a intrat in posesia raportului BNR. In el se arata ca impactul va fi unul masiv in 2019 si se va accentua in 2020."BNR a realizat un studiu de impact cu privire la implicatiile pe care OUG 114/2018 le poate genera asupra sistemului financiar si asupra perspectivei de dezvoltare a economiei nationale. Impactul estimat conform scenariului de baza (taxa de 1,2% pe toate activele financiare) este:BNR face si o analiza comparativa cu situatia din alte tari care au implementat taxe similare si arata de ce cazul Romaniei ar fi mai grav, similar unor tari precum Polonia, Ungaria, Slovacia, Marea Britanie si Austria.a instituit in anul 2016 o taxa asupra activelor sectorului bancar, dar din baza de impozitare au fost excluse expunerile aferente titlurilor de stat. De asemenea,in comparatie cu Romania (0,44% in Polonia, fata de 1,2% in Romania) si nu este conditionata de un indicator economic. Taxa se aplica bancilor, companiilor de asigurari si institutiilor financiare nebancare cu active in valoare de peste 4 miliarde de zloti polonezi (prag redus care include aproape intreg sectorul bancar polonez).Conform raportului de stabilitate al Bancii Centrale din Polonia, aceasta taxa a afectat capacitatea bancilor de a genera capital pe termen lung prin acumulare de profit, dar si prin emisiune de actiuni, intrucatTotodata,si au majorat portofoliile de titluri de stat datorita tratamentului fiscal preferential aplicat acestora.a instituit in anul 2010 o taxa ce se aplica totalului activelor bancare, exceptand activele interbancare.comparativ cu Romania si este diferentiata in functie de marimea bazei de calcul.. Ca urmare,. Initial, cota de taxare era 0,15% pentru o baza taxabila mai mica de 50 de miliarde de forinti si 0,53% pentru institutiile mari, cu o baza taxabila care depaseste aceasta suma.Ulterior,. Taxa bancara nu tine cont de profitabilitatea bancilor individuale, astfel incat si institutiile care inregistreaza pierderi sunt supuse aceleisi taxe.Ca urmare a introducerii taxei,, exceptie facand banca de stat OTP si filiala maghiara UniCredit. Totodata,, fiind acompaniata de o deteriorare a calitatii portofoliilor (), in conditiile in care, pana in anul 2014, economia maghiara se indrepta catre recesiune.O alta consecinta a fost(in 2014 bancile germane MKB Bank si GE Capital's Budapest Bank au fost vandute statului), sporind astfel riscul de concentrare al sectorul bancar maghiar", explica BNR.