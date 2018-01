Cine sunt politicienii care au condus judetele fruntase la numarul de scoli cu toaleta in curte

Vaslui, judet "rosu": 389 de cazuri

Dumitru Buzatu (PSD)

Vasili Mihalachi (PSD)

Corneliu Bichinet

Ion Manole (PSD)

Suceava lui Flutur si Mirza: 219 cazuri

Gheorghe Flutur (PNL)

Catalin Nechifor (PSD)

Gavril Mirza (PSD)

Botosani, fief PSD: 207 cazuri

Costica Macaleti (PSD)

Florin Turcanu (PNL)

Mihai Tabuleac (PDL)

Constantin Contac (PSD)

Ioan Aniculaesi (PDRS/PSD)

Iasi, de la PNL la PSD: 207 cazuri

Maricel Popa (PSD)

Cristian Adomnitei (PNL)

Constantin Simirad (PSD/UNPR)

Lucian Flaiser (PSD)

Vladimir Tanasoiu (PNL)

Liviu Antonesei (Partidul Aliantei Civice)

Mehedinti-ul lui Duicu: 119 cazuri

Aladin Gigi Georgescu (PSD)

Adrian Duicu (PSD)

Marius Balu (PDL/PNL)

Constantin Sarbulescu (PDSR/PSD)

a trecut in revista cine a condus in ultimii 20 de ani judetele fruntase la numarul de scoli care au grupurile sanitare in curte.actualul presedinte al CJ Vaslui este, cel care ocupa aceasta functie din 2012. Dumitru Buzatu (foto) a mai ocupat functia de vicepresedinte al Consiliul judetean Vaslui in perioada 2004 - 2012.. Mihalachi a mai fost vicepresedinte al CJ Vaslui si in alte perioade: 1992-2000, 2004-2008 si 2012-2016. In 2017, politicianul a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu, dupa ce, in calitate de sef al institutiei, ar fi dispus inlaturarea unor firme de transport persoane de la atribuirea unor trasee in judetul Vaslui.. In prezent deputat PMP, politicianul a migrat pe la mai multe partide: PMP (din 2015), PNL (2004-2008) si PRM (pana in 2004). In perioada 2008-2015 a fost vicepresedinte al Consiliului Judetean Vaslui.. In 2013, Curtea de Apel Iasi l-a condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pe Ion Manole, fiind gasit vinovat de conflict de interese si fals in declaratii.functia de presedinte al CJ Suceava este ocupata de. Flutur a mai ocupat aceasta functie si in perioada 2008-2012.. Anterior, acesta ocupase functia de vicepresedinte al CJ Suceava (992-1996). Mirza a fost acuzat ca in 2004 a determinat mai multe firme sa sponsorizeze campania electorala a partidului, in mod indirect, prin intermediul fundatiei "Armonia". In 2009, el a fost achitat de Inalta Curte de Casatie si Justitie.functia de presedinte al CJ Botosani a fost ocupata de. Politicianul si-a pierdut mandatul in februarie 2015, cand prefectul judetului a dispus incetarea mandatului sau intrucat in decembrie 2014 a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Suceava la sase luni de inchisoare cu suspendare pentru fals intelectual.. In 2012, Contac a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru fapte de coruptie;functia de presedinte al CJ Iasi a fost ocupata de. Politicianul este urmarit penal de procurorii DNA, pentru abuz in serviciu, acesta fiind acuzat ca, in perioada 2016-2017, ar fi sistat in mod abuziv trei contracte de reabilitare a unor drumuri judetene.. In 2015, politicianul a fost trimis in judecata pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual,intr-o ancheta privind atribuirea unui contract de materiale de promovare a judetului Iasi;. Fost primar al orasului Iasi (1992-2003) si fost ambasador al Romaniei in Cuba (2003-2006);functia de presedinte al CJ Mehedinti a fost ocupata de. Politicianul ocupa acesta functie de facto din aprilie 2014, cand Adrian Duicu a fost retinut de procurorii DNA, iar Aladin Georgescu era vicepresedinte in CJ Mehedinti si omul de incredere al baronului in PSD Mehedinti.. A fost implicat intr-un scandal de coruptie si condamnat in faza de fond a procesului la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare;