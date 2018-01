Liviu Pop a modificat regulamentul de functionare a scolilor fara consultare publica: E acuzat ca ar fi incalcat legea

Ziare.

"Am semnat astazi ordinul nr. 3.027/2018 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP) ", a postat marti seara noaptea pe Facebook, ministrul Educatiei, Liviu Pop, adaugand si adresele la care pot fi consultate documentele.Conform comunicatului postat pe site-ul Ministerului Educatiei, "Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar reglementeaza organizarea si functionarea unitatilor de invatamant preuniversitar, denumite in continuare unitati de invatamant, in cadrul sistemului de invatamant din Romania, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, si se aplica in toate unitatile de invatamant".Schimbarile au fost primite cu reticenta. "Domnule Ministru, cum se vor stabili acele 'conditii medicale exceptionale' care permit unor elevi de clasa a IX-a sa se transfere la ce liceu doresc (chiar daca nu au obtinut media necesara la examenul de admitere) doar cu acordul ISJ/ISMB si avizul MEN? Nu cumva ati introdus astfel un privilegiu pentru unii elevi care nu vor lua examenul unde doresc, dar vor intra totusi acolo?", a fost una dintre intrebarile adresate ministrului Pop, care a ramas insa fara raspuns pana la ora redactarii acestui articol., sustine ca regulamentul ingradeste drepturile elevilor si anunta ca se ia in calcul o actiune in instanta."La ora 22:12, pe contul sau de Facebook, ministrul Educatiei anunta ca a modificat astazi Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Fara nici macar o zi de consultare publica! Nimic! Un regulament, care la prima vedere este impotriva elevilor si le ingradeste drepturile! Maine,#AECva reveni cu mai multe comentarii", a scris luni seara presedintele AEC pe Facebook, adaugand ca si comentariu ca "Pozitia va fi pe masura! In prezent"."Un cretin", a comentat fostul deputat PSD Mihai Sturzu, referindu-se la fostul sau coleg de partid ajuns acum ministru.Constantin Alexandru Manda a declarat pentru Hotnews.ro ca unele modificari facute de actualul ministru sunt pozitive, iar altele negative, subliniind insa ca