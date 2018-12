Liviu Pop acuza de plagiat si falsificare proiectul "Romania educata", lansat de Iohannis

Ziare.

com

"Rezultatele proiectului 'Romania educata', finantat din bani publici, au suspiciuni rezonabile de plagiat si falsificare. Il poftesc pe autointitulatul politruc K.W. Iohannis sa verifice si sa comunice public concluziile", a scris pe Facebook Liviu Marian Pop Printre propunerile raportului "Romania educata", lansat public miercuri de Klaus Iohannis , se numara reintroducerea tezelor unice nationale, care sa aiba pondere in admiterea la liceu. Presedintia aduce si doua concepte noi, la nivel de bacalaureat, respectiv BAC-ul aplicat si licenta profesionala.Programul "Romania Educata" propune masuri pana in anul 2030, precum o rata de promovare de cel putin 80% a testarii de la finalul educatiei gimnaziale si 75% cea de promovare a examenului de bacalaureat din totalul colectivitatii.Totodata, programul vizeaza ca, pana in anul 2030, cel putin 30% dintre copiii de 0-3 ani sa fie inclusi in educatia ante-prescolara, iar cel putin 95% dintre copiii de 3-5 ani sa fie inclusi in educatia prescolara, informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat de presa. Proiectul are ca tinta, pana in 2030, clasarea in primele 30 de state de pe mapamond, in cadrul testelor PISA si organizarea de politici tintite spre reducerea numarului de institutii de invatamant cu rate de promovare mai mici de 50%.