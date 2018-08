Liviu Pop, dupa ce a comparat SUA, Germania si alti parteneri strategici cu niste gandaci: Sunt prooccidental

Ziare.

In acest context, Pop s-a declarat "prooccidental" si a sustinut ca partidul din care face parte "va ridica vizele" pentru romanii care calatoresc in SUA.Liviu Pop l-a criticat joi seara, la Antena 3, pe presedintele Klaus Iohannis, spunand ca, de cand a fost ales in functia de sef al statului, nu a discutat niciodata despre vizele de care cetatenii romani au nevoie pentru a intra in SUA."Sunt foarte multi romani care apeleaza la cetatenia maghiara tocmai pentru a intra si a iesi catre Statele Unite fara viza", a afirmat Liviu Pop.El a spus ca "nu e urat din partea" romanilor care procedeaza astfel, ci "e urat din partea presedintelui", care nu a facut nimic in acest sens in cei trei ani si jumatate de mandat.In momentul in care moderatorul emsiunii a catalogat drept "gafa" fotografia pe care a postat-o pe Facebook, Liviu Pop a spus ca demersul sau a fost interpretat gresit si ca postarea nu ii apartine, ci doar a preluat-o de pe un site pe care il urmareste."Din dragoste pentru presedintele Iohannis, cand am vazut asa, cum arata postarea respectiva pe un site pe care-l urmaresc, am zis uite, este interesanta si cand am vazut cum posteaza, voiam sa tai doar partea de sus, dar cum suntem cu plagiatorii am zis ca lasam frumos, sa se vada tot, inclusiv de unde am preluat respectiva poza.Nu am nicio intentie de a compara pe cineva, un stat, cu o persoana sau o persoana cu un animal sau cu o insecta, nu am intervenit absolut deloc pe postarea respectiva pentru ca nu era a mea", a spus Liviu Pop.El s-a declarat "prooccidental, nu anti" si a sustinut ca PSD "va ridica vizele pentru romani".Senatorul PSD Liviu Marian Pop, fost ministru al Educatiei, a comparat, intr-o postare pe Facebook, parteneri externi importanti ai Romaniei, precum Statele Unite sau Germania, cu niste ... gandaci care vor sa ia gazele Romaniei gratis, noroc ca Liviu Dragnea se opune.Alti "gandaci" in viziunea lui Liviu Pop mai sunt Austria sau Olanda. Pe desenul postat pe Facebook apare si un dialog imaginar intre Liviu Dragnea si Klaus Iohannis, dialog marcat de un dezacord, dupa cum au atras atentia comentatorii postarii:STOP! Gazele nu pleaca gratis din RomaniaPai te arestam si tot il (sic!) luam"