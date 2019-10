Liviu Pop: Ministerul Educatiei e condus de baronii manualelor. Spagi indirecte si directe de care DNA si presedintele stiu

Ce spune Ecaterina Andronescu despre acuzatiile lui Liviu Pop

In 2017, atunci cand a detinut portofoliul Educatiei, Liviu Pop a decis ca toate cartile sa fie tiparite de editura Didactica.Sustinea, atunci, ca asa ar opri mafia manualelor. Volumele rezultate in urma acestei decizii au fost pline de greseli si au fost retiparite."Stiu doar de baronii manualelor din Ministerul Educatiei. Daca vreti, facem emisiuni in direct despre spagile indirecte si directe care se dau si de care si DNA stie, si presedintele statului stie", a declarat Pop la Digi24."Ministerul Educatiei nu e condus de PSD, e condus de baronii manualelor, din 2011. Noi ne-am perindat pe acolo cate sase luni, cinci luni", a continuat el.Intrebat daca guvernarile stau si se uita la mafie, fostul ministru a raspuns: "In zona manualelor si a auxiliarelor, tentaculele baronilor sunt bine infiltrate. Stie si presedintele".Fostul ministru al Educatiei a sustinut ca toti premierii si toti ministrii Educatiei stiu aceasta situatie."Ne luptam cu ei, ne luptam in continuare. E o lupta continua", a afirmat Liviu Pop.El a sustinut ca unii premieri stau si asista neputinciosi la o mafie dintr-un minister, oricare ar fi el.Solicitat sa precizeze daca si Viorica Dancila este un astfel de premier, Pop a evitat un raspuns: "Nu fac eu clasamente acum, mai ales in timpul campaniei electorale".Fostul ministru al Educatiei Ecaterina Andronescu considera ca afirmatia lui Liviu Pop, este una "usor gratuita", spunand ca ea nu s-a lovit de un asemenea fenomen.Ecaterina Andronescu a declarat ca Ministerul Educatiei este cel care trebuie sa decida in problema manualelor."Cred ca e o afirmatie usor gratuita. Nu mi s-a intamplat niciodata. Eu am fost de patru ori la Ministerul Educatiei si cred ca cel care trebuie sa decida in problema manualelor este Ministerul Educatiei.Are o metodologie pe baza careia se lanseaza licitatiile de manuale, iar editurile trebuie sa raspunda. Mi se pare gratuit spus lucrul aceasta. Eu nu m-am lovit de un asemenea fenomen", a dspus Ecaterina Andronescu.Ministrii care s-au succedat la Educatie in perioada invocata de Pop sunt: Daniel Funeriu, Catalin Baba, Ioan Relu Mang, Liviu Pop, Remus Pricopie, Sorin Mihai Cimpeanu, Adrian Curaj, Mircea Dumitru, Pavel Nastase, Valentin Popa si Ecaterina Andronescu.