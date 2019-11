4 lucruri de care sa tii cont cand deschizi un restaurant

Ziare.

Deja iti imaginezi cum clientii iti vor trece pragul restaurantului, de fiecare data cu zambetul pe buze. La fel de incantati vor fi si la plecare, dupa ce au savurat mancarurile facute de tine.Pentru a transforma acest vis in realitate, este important sa stii ca lansarea oricarei afaceri poate fi o adevarata provocare: de la luarea in considerare a tuturor aspectelor birocratice, pana la gasirea resursei umane potrivite nevoilor business-ului tau.Atunci cand vine vorba despre industria HoReCa, exista o serie de pasi pe care trebuie sa-i urmezi, astfel incat inceputul afacerii tale sa fie unul promitator.Iata, asadar, care sunt cele mai importante 4 lucruri de care iti recomandam sa tii cont in deschiderea propriului restaurant:Componenta financiara este indispensabila in orice business. Oricat de mult ti-ar placea sa ai propriul restaurant, acest lucru nu este posibil fara sa faci o investitie financiara, si inca una destul de costisitoare in prima etapa.De aceea, este necesar sa stabilesti de la bun inceput bugetul pe care il ai la dispozitie pentru a-ti transforma visul in realitate. Totodata, iti recomandam sa ai asteptari realiste, in concordanta cu bugetul alocat.De exemplu, nu iti vei putea permite un restaurant foarte mare, daca nu dispui de resurse financiare suficiente. In schimb, ai putea investi intr-o sala mai mica, dar pe care sa o amenajezi simplu si cu bun-gust, creand o atmosfera care sa imbie oamenii sa vina si sa petreaca timp de calitate aici.La fel de importanta precum componenta financiara este si partea birocratica. Exista o serie de avize, acte si autorizatii pe care trebuie sa le obtii, pentru ca fara ele nu-ti vei putea desfasura activitatea.Procedurile legale variaza de la un domeniu la altul, de aceea iti sugeram sa te informezi din timp cu privire la actele de care vei avea nevoie.Printre cele mai importante documente se numara actele si contractele pentru obtinerea autorizatiei de la Directia Sanitar-Veterinara, actele necesare pentru Inspectoratul Teritorial de Munca si pentru Securitatea si Sanatatea in Munca, precum si actele de la pompieri.Pentru ca activitatea restaurantului tau sa dea roade, nu sunt suficiente pasiunea pentru gatit si implicarea totala.Succesul oricarui business depinde foarte mult, poate cel mai mult, de resursa umana, de acei angajati potriviti nevoilor tale.Pe cat de atragatoare, pe atat de riscanta poate fi industria HoReCa in Romania: multe restaurante au fost inchise din cauza lipsei de personal sau, pe de alta parte, din cauza angajatilor care nu detineau toate competentele necesare postului pe care lucrau.De aceea, iti sugeram sa acorzi toata atentia cuvenita procesului de recrutare si sa alegi acei candidati cu care sa poti forma o echipa pe termen lung.Imigrantii asiatici reprezinta solutia pentru multi angajatori romani care se confrunta cu lipsa resursei umane. Si tu te-ai putea orienta la bucatarii ieftini din Asia - acestia nu au pretentii salariale mari, dar, cel mai important, detin calitatile esentiale oricarui bun angajat: atentia acordata lucrului bine facut, respectul pentru munca, responsabilitatea, harnicia.In plus, ei reprezinta o optiune mai mult decat inspirata daca decizi ca restaurantul tau sa aiba specific asiatic.Suntem convinsi ca iti vei dori, inca de la inceput, ca restaurantul tau sa nu fie vizitat doar de catre familie, prieteni si alte cunostinte.Pentru ca oamenii sa afle despre noua ta afacere, va trebui sa investesti in promovare. Cum traim intr-o perioada in care majoritatea vestilor circula in mediul online, este necesar ca si tu sa-ti faci cunoscut business-ul astfel.De pilda, ai putea crea un site de prezentare a restaurantului, unde sa descrii conceptul si povestea de la care a pornit totul.Oamenilor le plac povestile: creeaza si tu una cu care ti-ai dori sa rezoneze clientii tai. De asemenea, paginile de Facebook si Instagram sunt binevenite - te poti ocupa chiar tu de ele, daca dispui de timpul necesar, sau poti apela la sprijinul unei agentii de marketing.Atentie, insa: daca optezi pentru cea de-a doua varianta, trebuie sa aloci un buget mai mare serviciilor de promovare.Asadar, deschiderea unui restaurant pleaca, intr-adevar, de la pasiunea ta pentru gatit.Fiind vorba despre un business pe care vei vrea sa-l duci in directia succesului, este esential sa tii cont si de alte lucruri: de aspectele financiare, birocratice, organizatorice, precum si de cele legate de resursa umana si de promovarea eficienta.