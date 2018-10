De ce nu vrea Jack Ma, fondatorul Alibaba, sa angajeze "cei mai buni" oameni

Ziare.

Insa nu este usor sa identifici angajatul ideal. Pentru Jack Ma, cofondatorul companiei de comert electronic Alibaba, acest lucru presupune un proces pe care a ajuns sa-l stapaneasca doar in timp, noteaza CNBC Intr-un discurs tinut cu ocazia reuniunii Fondului Monetar International si a Bancii Mondiale care a avut loc recent in insula Bali, Ma, care si-a anuntat in septembrie retragerea de la conducerea companiei pentru a se dedica actiunilor filantropice, a vorbit despre o greseala de angajare pe care a facut-o pe cand Alibaba se afla la inceputurile sale."Cand am strans prima runda de investitii, 5 milioane de dolari, am angajat o multime de vicepresedinti de la companii multinationale. Unul dintre vicepresedintii de la marketing a venit la mine, mi-a dat un document si mi-a spus: 'Domnule, acesta este planul nostru de marketing pe anul viitor'", a povestit Ma.Problema a fost ca planul prevedea un buget de 12 milioane de dolari, mult peste suma pe care compania si-o permitea la acea vreme. Vicepresedintele in cauza a recunoscut ca nu a realizat niciodata un plan de marketing sub 10 milioane de dolari."Asa ca i-am spus:'Nu este vina ta, este vina mea'", a continuat Ma, comparand decizia sa de a angaja oameni din companii mari cu decizia de a instala motorul unui Boeing 747 intr-un tractor.Alibaba este astazi unul dintre cei mai mari jucatori din industria e-commerce, cu peste 80.000 de angajati la nivel global, si unul dintre cei mai ravniti angajatori din China, potrivit firmei de consultanta Universum, citata de CNBC. O contributie importanta la acest succes a avut-o cu siguranta prima regula a lui Ma cand vine vorba de angajari "Urasc sa angajez oameni care se prezinta ca experti, pentru ca ei nu sunt expertii viitorului, ci sunt intotdeauna expertii trecutului. Nu exista cei mai buni oameni. Cei mai buni oameni sunt intotdeauna in compania ta, ii pregatesti sa devina cei mai buni", a spus Ma, adaugand ca totul trebuie sa inceapa cu selectarea persoanelor care sunt dispuse sa invete si care nu se tem sa faca greseli.Nu numai ca nu este necesar sa fii sef de promotie pentru a trece de "sita" fondatorului Alibaba, dar aceasta performanta chiar ti-ar putea reduce sansele.Potrivit autorului cartii "Alibaba: The House That Jack Ma built", Duncan Clark, Ma crede ca "elitele din facultate" nu vor face fata prea bine dificultatilor din lumea reala, mai noteaza sursa citata.Trebuie, desigur, sa posezi un anumit nivel de inteligenta pentru a te descurca intr-un mediu in continua schimbare cum este cel al afacerilor.Mai exact,Nu in ultimul rand,este o trasatura pretuita in mod special de Ma la potentialii sai angajati. Este ceea ce ii poate ajuta pe oameni sa transforme o situatie dificila in una favorabila."Ca antreprenor, daca nu esti optimist, ai o problema. Asa ca oamenii pe care ii aleg trebuie sa fie optimisti", a mai spus Ma.