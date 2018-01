Gigantul american Amazon a inceput angajarile pentru sediul din Bucuresti

Ziare.

com

"Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie in Bucuresti, Romania. Acest birou gazduieste deja mai multe echipe de ingineri care lucreaza la dezvoltarea sistemelor de operare, programelor de virtualizare si tehnologiilor pe care se bazeaza Amazon Web Services (AWS). Echipele livreaza elemente cheie ale fundatiei tehnice pe care sunt construite AWS si Amazon. Inovam constant tehnologiile de cloud computing pentru a imbunatati competitivitatea AWS si experienta clientilor nostri", se arata pe site-ul Amazon.com.Printre altele, Amazon angajeaza: ingineri, traineri, translatori, responsabil cu achizitiile (care va lucra din Praga) si specialisti in resurse umane. Lista completa a joburilor este publicata intr-o sectiune special alocata pe siteul Amazon.Compania ar urma sa recruteze cel putin 1.300 de angajati pentru sediul sau de la Bucuresti, potrivit Ziatului Financiar . Amazon mai are un centru de dezvoltare la Iasi, unde lucreaza circa 400 de angajati.Citeste si: