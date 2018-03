Ministerul Finantelor pregateste salarii de mii de euro pentru viitorii specialisti IT ai institutiei

Ziare.

Conform Profit.ro, angajarile vor fi facute pentru dezvoltarea aplicatiilor informatice ale ministerului, Fiscului sau Comisiei Nationale de Prognoza. Asta in contextul in care site-ul Fiscului a fost nefunctional timp de o saptamana si nu exista contract pentru mentenanta acestuia.Decizia este una importanta intrucat ministerul si Fiscul au spus ca pregatesc extinderea serviciilor online oferite contribuabililor. Eugen Orlando Teodorovici a declarat in cadrul audierilor pentru functia de ministru ca va moderniza sistemul informativ al Fiscului, apeland la firmele din piata.De altfel, Guvernul a decis anul trecut, prin OUG, sa infiinteze Centrul National pentru Informattii Financiare în cadrul Ministerului Finantelor Publice, lucru facut prin reorganizarea directiei proprii de tehnologia informattiei si preluarea activităttii în domeniu precum si a personalului aferent acestei activitătti, de la aparatul central al ANAF, de la Directtia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, de la Agentia Natională pentru Achizitii Publice si de la Comisia Natională de Prognoză.Ordonanta a fost, insa, modificata cand a ajuns in dezbatere in Parlament, unde deputatii din Comisia de Buget si Finante au decis ca se pot face angajari de personal calificat în domeniul tehnologiei informatiei, cu contract individual de munca pe perioadă determinata.Specialistii IT vor fi angajati prin derogare de la prevederea actuala, astfel ca numarul posturilor, criteriile și metodologia de selecție, precum și condițiile de lucru pentru acestia vor fi aprobate prin ordin al ministrului Finantelor, la propunerea conducătorului Centrului National pentru Informatii Financiare.Salariul specialistilor IT va putea ajunge, tot prin derogare de la prevederile legii salarizarii, la de 6 ori valoarea castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, mai scrie Profit.ro Cei care au modificat OUG au luat in calcul pentru prevedere salariul mediu brut pentru aceasta categorie profesionala din octombrie 2017, adica 8.549 de lei. Autorii modificarii argumenteaza ca "pentru a putea atrage specialiști de elită, cu un grad înalt de profesionalism și cu experiență în domeniu, este necesar ca prin măsurile propuse să se poată asigura și în sistemul public un nivel al câștigurilor salariale care să fie atractiv pentru aceștia față de mediul privat".Astfel, un specialist IT poate ajunge la un salariu brut maxim de 24.972 lei, ceea ce inseamna un