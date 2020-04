Ti-ai pierdut jobul? 5 profesionisti te ajuta, gratuit, sa te reangajezi rapid

Ziare.

Cand a vazut cat de multi oameni raman fara job, din cauza panemiei, Roxana Lungu - specialist cu 16 ani de experienta in domeniul resurselor umane - a decis sa ajute. Si cum ar fi putut-o face mai bine decat punandu-si experienta la dispozitia celor care au acum nevoie de sprijin.Asa ca, alaturi de alti 4 specialisti din domenii diverse, Roxana Lungu ajuta acum prin intermediul proiectului "Angajabilitatea in 3 pasi".Acesta este menit sa le ofere sprijin eficient si gratuit pentru reangajare celor care au ramas de curand fara serviciu.Iata cine sunt si ceilalti 4 specialisti care doneaze timp si cunostinte acumulate in ani de munca pentru a te ajuta sa iti gasesti un job nou:. Este specialist in vanzari. A inceput sa lucreze in domeniu din 2008. De atunci a crescut constant, asigurand cea mai buna grija fata de client si construind relatii temeinice cu fiecare partener cu care a lucrat. Cu un Master in Drept, si multe programe de dezvoltare personala, ea va arata in acest program cat de importanta este dezvoltarea cu potentialii angajatori a unei relatii sanatoase.Licentiata in Comunicare si Relatii Publice din 2001, Catalina este in prezent Director de Marketing si Comunicare la Scoala Americana Internationala din Bucuresti, unde are in grija tot portofoliul de comunicare, fie ca este vorba de publicatii, comunicare virtuala, mesaje electronice sau carti.Zilnic interactioneaza cu oameni din peste 60 de nationalitati si conduce o echipa formata din cetateni a 5 tari. In cadrul proiectului, Catalina va aduce idei de comunicare in procesul de angajare, strategii prin care cei ce se reinventeaza isi pot pune in valoare punctele forte, valoarea unica si realizarile.. Este Master Trainer & Executive Coach si fondatorul proiectului. Paul este intruchiparea perseverentei si dezvoltarii profesionale si personale continue, expertiza lui fiind focusata pe procesele de comunicare, neurostiinta si procesele de transformare, atuuri pe care le va aduce cu maiestrie si in cadrul acestui program.. Este partener in cadrul renumitei firme de avocatura Tuca Zbarcea & Asociatii, un avocat cu oexperienta impresionanta in domeniul practicilor de angajare, unde a coordonat sau a fost implicat intr-o mare varietate de proiecte, inclusiv restructurarea personalului, transferurile de intreprinderi, negocierea contractelorTot ce trebuie sa faci pentru a beneficia de ajutor de la acesti specialisti este sa te inscrii in proiect, accesand acest link si urmand pasii indicati.Pentru o prima serie a programului, vor fi selectati 30 de participati.Daca te vei numara printre ei, vei primi, online, ajutor de la specialisti de mai sus pentru a reincepe sa aplici eficient - cu rata mare de succes - exact la acele joburi care ti se potrivesc. In acest fel, vei avea sanse crescute sa iti gasesti fie job-ul de vis, fie cel mai bun job de tranzitie care sa te poata ajuta sa depasesti aceasta perioada dificila din punct de vedere economic.Ce se intampla daca te inscrii in proiect si nu te numeri printre prinii 30 de cursanti selectati? Primesti oricum sfaturi si ajutor, pentru ca "Angajabilitate in 3 pasi" nu e doar o initiativa pasagera, ci si-a propus sa devina o comunitate.Si daca ceea ce vei afla ca membru al comunitatii nu te va ajuta sa te angajezi in perioada imediat urmatoare, e posibil sa prizi, ulterior, loc gratuit la cursul organizat de cei 5 specialisti, intr-o serie viitoare de pregatire.