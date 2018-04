Un robot intervieveaza candidati pentru sute de companii din Rusia

Cum functioneaza

Robotul se numeste Vera si poate intervieva pana la 1.500 de candidati pe zi. Este angajatul ideal pentru orice companie: lucreaza full-time si nu oboseste niciodata. Ba chiar trimite e-mail-uri personalizate in urma interviurilor, scrie Washington Post Vera este un software de inteligenta artificiala care foloseste machine learning pentru a se cizela pe partea conversationala.Robotul este deja folosit de multe companii din Rusia pentru a simplifica procesul de recrutare, potrivit lui Alexei Kostarev, cofondatorul software-ului."Am vrut sa cream ceva care sa functioneze ca Uber in domeniul recrutarii, insa, in loc sa cheme o masina, o companie sa poata chema oameni aflati in cautarea unui loc de munca", spune Kostarev.Potrivit acestuia, 200 de companii, printre care si Ikea Rusia, folosesc in prezent robotul Vera.Vera poate vorbi rusa si engleza, cu variatii de ritm, si poate avea voce de barbat sau de femeie, in functie de preferintele angajatorului.Potrivit lui Kostarev, software-ul este util mai ales pentru companiile care recruteaza in masa pentru joburi din categoria gulerelor albastre, cum ar fi cele de agenti comerciali si de muncitori in constructii. Printre clientii companiei se afla si companii din domeniul bancar.Compania furnizeaza descrierea jobului si un set de intrebari, dupa care Vera este conectata la site-uri de recrutare, unde poate evalua CV-uri si scrisori de intentie pe care le compara cu joburile disponibile in cadrul companiei.Atunci cand identifica un posibil candidat, il suna si spune: "Buna, numele meu este Vera si sunt un robot. Iti mai cauti un loc de munca?" Daca raspunsul este pozitiv, va urma un interviu telefonic sau video, cu o durata de aproximativ opt minute.Candidatii care trec cu bine de aceasta faza preliminara sunt preluati ulterior de angajatii de la resurse umane, care vor lua decizia finala privind angajarea.Principalul avantaj al software-ului este acela ca ajuta companiile sa reduca timpul pierdut cu procesul de recrutare, in conditiile in care multi dintre cei care si-au depus candidatura pentru un job nu mai sunt interesati in momentul in care sunt sunati de recrutori. Acestia trebuie sa efectueze 100 de apeluri telefonice doar pentru a obtine 20 de candidati eligibili, spune Kostarev.Inventatorii robotului nu cred insa ca acesta va ajunge sa inlocuiasca vreodata complet departamentul de HR , recrutorii umani fiind esentiali pentru angajarile in pozitii cheie, cum ar fi cea de director. Pe de alta parte, inteligenta artificiala va incepe sa fie folosita din ce in ce mai mult in domeniu pentru simplificarea activitatii, considera Kostarev.