1 din 4 angajatori ia in calcul reduceri de personal dupa majorarea salariului minim

Astfel, aproximativ un sfert dintre angajatori iau in calcul reduceri de personal, fie prin comasarea anumitor functii sau responsabilitati, fie prin restructurarea anumitor pozitii sau prin automatizarea de procese care ar elimina resursa umana aferenta. Alti 14% analizeaza restrangerea pachetelor de beneficii extra-salariale.Restul de 49% dintre angajatori nu prevad vreun impact pe care salariatii sa il resimta, conform sondajului BestJobs.Potrivit sursei citate, cei mai multi angajatori (44%) estimeaza ca vor deschide pana in 10 pozitii noi in primul semestru din 2019, iar 37,2%, intre 10 si 50 de pozitii, existand totodata si cazuri unde vor fi deschise peste 100 de pozitii."Desi angajatii spera la salarii mai mari de la viitorul job, cei mai multi angajatori (46,5%) spun ca ofertele salariale ale companiei vor fi similare celor din 2018.Numai un sfert dintre companii spun ca vor oferi un salariu mai mare cu pana la 5%, alti 16,3% vor creste ofertele salariale cu 6-9%. Exista insa si angajatori pregatiti sa ofere salarii cu 10-15% mai mari noilor angajati anul acesta (7%) sau chiar cu 20% mai mari (2,3%) ", se mai arata in sondaj.La capitolul beneficiilor extra-salariale noi pe care le vor oferi salariatilor in acest an, companiile au precizat ca acestea vor fi: petreceri pentru angajati (11,7%), teambuilding-uri (10,7%), prime pentru ocaziile speciale (10,2%), bonuri de masa (10,2%), abonamente la clinici medicale private (8,8%), cursuri si traininguri de dezvoltare personala (8,3%) . Printre beneficiile ce vor mai fi acordate se afla: transport gratuit, fructe si/sau cafea gratuite la birou, abonamente la sali de sport etc.Sondajul BestJobs a fost realizat in perioada 23 decembrie 2018 - 9 ianuarie 2019 pe un esantion de 1.411 utilizatori de internet, reprezentativ la nivel urban, respectiv pe un esantion de 382 companii mici, medii si mari din Romania.BestJobs este una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania. Cu un numar de peste 2,5 milioane de profesionisti conectati la piata muncii si peste 25.000 de joburi active in orice moment, atat in tara, cat si in strainatate, portalul a lansat recent serviciul de recrutare pentru perioade scurte, prin care utilizatorii au posibilitatea sa experimenteze mai multe locuri de munca si sa nu mai depinda de un program fix de lucru.