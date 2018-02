Am pierdut etica muncii si nici ca ne pasa

Hilde Brandl este arhitect si conduce un birou de arhitectura la Bucuresti din 2009. Este implicata in mai multe proiecte de promovare a turismului romanesc.



La final aflam ca din zeci de persoane care au fost acolo, doar o femeie a promis ca "va suna ea". Cei intervievati au explicat ca ei au venit doar pentru o stampila care sa ateste ca si-au cautat un loc de munca, dar ca in realitate nu ar fi venit nici pentru asta. Dar ce sa faca, i-a obligat primarul.Nu cred ca trebuie cineva blamat aici. Nici macar acei oameni care la 35-40 de ani recunosteau fara rusine ca nu au lucrat cu forme legale nici macar o singura zi in viata lor. Nici macar doamna care ne spunea ca are in ingrijire copii minori de care trebuie sa se ingrijeasca sa ajunga la gradinita.Realitatea este ca. Atunci cand cea mai mare parte a comunitatii primeste diferite forme de ajutor social, primarii vor avea grija sa le explice ca acei bani vin doar pentru ca ei sunt marinimosi. Si ca cine stie, daca vine un alt primar, s-ar putea ca viata frumoasa sa se incheie.Dar nu e nicio viata frumoasa. Banii pe care ii primesc acesti oameni acopera in cel mai fericit caz o supravietuire mizera. Acesti oameni nu isi parasesc cu anii comunitatea, isi cumpara haine extrem de rar, nu au cumparat niciodata o carte si cel mai probabil nu stiu nici macar cum il cheama pe prim-ministru.La un anumit punct al vietii, acesti oameni renunta pur si simplu sa-si mai faca planuri, sa viseze macar ca ar putea avea o viata mai buna. Da, unii iau ca exemplu vecinii mai curajosi si pleaca la munca in strainatate, acolo unde fac lucruri de care in Romania nici macar nu s-ar fi apropiat. Insa, in marea lor majoritate, viata acestor oameni se invarte in jurul personajelor lui Capatos.Nefericirea acestor oameni este insa aceea ca s-au nascut intr-o societate care nu mai pune pret pe munca, pe constructie si pe consecventa in a-si urma idealurile. Zi de zi ni se spune ca meritam totul, acum, imediat si ca nicio zi de asteptare nu trebuie sa treaca pana sa avem tot ce ne dorim. Un telefon ultimul model? Il meritam acum! O vacanta exotica? Cum sa nu, avem bagajele gata.Ce uitam insa adesea este ca aceste lucruri se obtin prin munca, nu prin imprumuturi si nici cerandu-le altora sa plateasca pentru ele. Uitati-va la toti acesti oameni care primesc ajutoare sociale. Sunt nefericiti cu banii primiti, insa logica lor nu este sa se duca la munca, pentru a castiga si ei mai mult. Singurul lucru la care se gandesc este acela ca aceste ajutoare trebuie sa creasca., tocmai pentru ca li se spune mereu si mereu ca primesc toate acestea din bunavointa "Statului". Nefericirea lor se transforma de cele mai multe ori in ura si in antipatie fata de cel care are mai mult decat ei, doar pentru ca munceste.Statul asistential a reusit performanta sa perverteasca mintile romanilor, sa-i transforme practic in asistati de profesie, din toate punctele de vedere. Toate acestea au venit insa la pachet cu repudierea responsabilitatii. Odata cu instalarea statului asistential, putini mai ajung sa fie responsabili cu adevarat de viata lor, sau de viata celor care depind de ei, asa cum sunt copiii. In mod direct,Da, admit ca sunt oameni care pur si simplu nu au unde sa munceasca. Aflati in localitati indepartate de marile orase, acesti oameni sunt cu adevarat victimele esecului statului roman care continua sa construiasca autostrazi si drumuri pe hartie si care se uita nepasator cum localitati aflate la doar cativa kilometri de resedinte de judet nu sunt racordate la reteaua de energie electrica, sau cum in continuare sute de scoli au closetul in curte.Din pacate,Si inteleg de ce, subiectul nu este deloc popular si risca sa-ti indeparteze voturi.Daca ne uitam peste Ocean, vom vedea ca in Statele Unite are loc un adevarat miracol pe piata muncii. Saptamana trecuta, numarul americanilor care au cerut ajutoare de somaj a scazut la cel mai mic nivel din ultimii 45 de ani. Asta inseamna o crestere constanta si sanatoasa a locurilor de munca. In acelasi timp, in Statele Unite avem astazi cel mai scazut nivel al somajului din ultimii 17 ani. O veste extrem de buna pentru angajati este aceea ca in curand, dat fiind somajul foarte mic, acestia vor ajunge sa negocieze mult mai bine contractele de munca.Sa nu credem ca locurile de munca apar din neant sau ca sunt rodul vreunei minuni. Lucrurile sunt mult mai simple: administratia Trump a retras Guvernul din economie, a redus taxele pe munca si pe energie, a eliminat mii de prevederi birocratice si a produs cea mai mare scadere din taxe din Statele Unite din ultimele patru decenii. Toate acestea sunt masuri economice de dreapta, masuri care si-au dovedit viabilitatea in istorie.Si, ca si cum toate astea nu erau de ajuns, s-a gandit sa taxeze integral inclusiv pe romanii care muncesc part-time, doua sau patru ore pe zi.Trump incurajeaza antreprenorii sa creeze locuri de munca, sa investeasca in tehnlogii si in oameni si sa-si extinda afacerile. Ce face PSD? Pai stim deja. Ii obliga pe cei care muncesc part-time sa aduca bani de acasa. Si ne mai miram ca unii "vor sa se faca" asistati social?