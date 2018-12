Angajatii Complexului Energetic Oltenia, bonus de Craciun de 1.800 de lei fiecare

Ziare.

com

Managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, anunta ca toti angajatii au primit drept prima de Craciun tichete in valoare de 1.100 de lei. Acestea au fost acordate in baza prevederilor contractului colectiv de munca al CE Oltenia, urmand ca salariatii sa primeasca si bonusuri din fondul de salarii."Cei 1.100 de lei sunt prevazuti in contractul colectiv de munca incheiat in luna martie anul acesta. Suplimentar, din economia la fondul de salarii, vor mai primi in jur de 700 de lei net, la sfarsitul acestui an, pe 27-28 decembrie.Este ca un bonus de sfarsit de an pentru toti angajatii nostri. A fost un an plin din toate punctele de vedere. Am reusit pentru prima data dupa multi ani sa primim aprobarea a trei exproprieri, lucru care nu s-a mai facut de vreo sapte ani in CEO, exproprieri la Carierele Jilt Sud, Rosiuta si Rosia.Complexul Energetic Oltenia incheie pentru al doilea an consecutiv fara datorii la banci, furnizori si la stat, la bugetul de stat. Este a 24-a luna consecutiva, in care obtinem certificat fiscal zero, ceea ce demonstreaza ca este o companie matura, care isi respecta si partenerii sociali si indatorirea pe care o are pentru statul roman.Programul este non-stop la noi, deci activitatea de productie si transport carbune este non-stop. Decizia directoratului este ca trebuie sa lucram 29 de zile, la activitatea de productie, mai putin data de 25 decembrie si data de 1 ianuarie si pentru activitatea de transport carbune din cariera in termocentrala este de 31 de zile", a declarat Sorin Boza, managerul CEO.Prime in valoare de 100 de lei au primit si copiii angajatilor CEO."S-a acordat suma de 100 de lei pentru fiecare copil. Rusinos, din partea sindicatelor, pentru ca nu mai sunt asa de multi copii, personalul este imbatranit, puteau sa zica 'fara numar', 300 de lei pentru copii, sa fie un Craciun mai bogat pentru ei, dar nimeni nu s-a gandit la asta. Sunt prime meritate de catre oameni.Singurul bonus de care sunt eu nemultumit este salarizarea si pe care la anul voi lupta. Cerem si vouchere de vacanta, fara discutie, pentru ca personalul fiind imbatranit si bolnav, are nevoie sa se duca in anumite statiuni pentru a se trata, sa vedem care va fi valoarea, pentru ca ni s-au scos toate acestea, pentru a-si mari salariile acesti lideri de sindicat, aveam biletele de statiune, aveam prima de vacanta, care au bagat-o in salariu", a precizat Nicu Bunoaica, liderul Sindicatului Solidaritatea 2013.Si cei aproximativ 4.500 de angajati ai Complexului Energetic Hunedoara au beneficiat de prime de Craciun sub forma de tichete cadou, in valoare de 350 de lei."S-au acordat tichete cadou in valoare de 350 de lei. Suntem in pragul falimentului. Daca Guvernul nu ia nicio decizie, probabil primavara o sa vina cu faliment pentru noi, cu lichidarea societatii.Daca nu se ia o decizie pentru complex, nu avem alte variante", a declarat presedintele Sindicatului Solidaritatea Hunedoara, Cristian Istoc.