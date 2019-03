Angajatii fabricii Nestle Timisoara vor protesta vineri la Bucuresti si ameninta cu greva foamei

Ziare.

"In semn de nemultumire fata de refuzul continuu al reprezentantilor companiei de a da curs cererilor sindicatului privind acordarea unor, sindicatul impreuna cu federatia organizeaza un protest la sediul central din Bucuresti", se arata in comunicat.Actiunea va avea loc intre orele 10:00 si 12:00.Daca cerintele sindicalistilor nu vor fi onorate, acestia precizeaza ca se va trece la actiuni extreme ale unor reprezentanti ai sindicatului din companie, care, la o data ce va fi anuntata ulterior,Actiunile au inceput in data de 12 martie, cand toti angajatii au purtat banderola la mana in semn de protest, iar din data de 18 martie, zilnic, intre orele 15:00 si 17:00, in fata fabricii se scandeaza impotriva companiei si a faptului ca factorii de decizie din Romania sunt neputinciosi si dezinteresati in fata de actiunilor de distrugere a companiilor si a locurilor de munca.Organizatia sustine ca are sprijinul Uniunii Internationale a lucratorilor din Alimentatie, Agricultura, Hoteluri, Restaurante, Catering si Tutun (IUF), organizatie internationala la care FSIA - SINDALIMENTA este membra., dar se pare ca jocurile si interesele managerilor din spatele negocierilor oficiale sunt mai puternice. FSIA-SINDALIMENTA a solicitat IUF adoptarea unei masuri generale, care sa vina in sprijinul angajatilor. Astfel, in situatia inchiderii definitive a unor companii, indiferent de tara in care aceasta are fabrici,De asemenea, o propunere asemanatoare, alaturi de altele importante pentru constructia unei protectii sociale reale, s-a dorit a fi discutata si cu ministrul Muncii si Justitiei Sociale. Din pacate insa, dezinteresul manifestat de catre acesta nu a facut posibila discutia. Consideram ca aceasta lipsa de interes nu poate conduce decat la ocatre statele membre UE", se mai arata in comunicat.