Angajatorii care iau ucenici sau stagiari pot cere de la stat 2.250 de lei pe luna

Astfel, angajatorii care incheie un contract de ucenicie sau de stagiu vor beneficia, la cerere, pe intreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie sau de stagiu, de o subventie de 2.250 de lei pe luna. Suma acordata anterior era de 1.125 lei, in cazul ucenicilor, si 1.350 lei, in cazul absolventilor.De asemenea, angajatorii care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala beneficiaza lunar, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare (in prezent ISR = 500 de lei, astfel ca subventia nu poate depasi 2.000 de lei).In acelasi timp, cuantumul primei de activare acordata somerilor inregistrati care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj este majorat de la 500 lei la 1.000 lei, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 3 luni. Astfel, prima de activare, in valoare de 1.000 de lei, se va plati in doua transe, 50% in luna urmatoare lunii in care s-a solicitat acordarea ei si 50% in luna urmatoare expirarii perioadei de 3 luni de la angajare.Executivul precizeaza ca se mentin prevederile din celelalte hotarari de Guvern care reglementeaza acordarea celorlalte subventii pentru angajatori si angajati.