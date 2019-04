Angajatul si angajatorul modern, context si noi perspective la HR Vibes Timisoara

Ziare.

Discutia a inceput alaturi decare a abordat subiectul rolului departamentului de HR din perspectiva procesului de recrutare.Intr-o perioada in care piata fortei de munca se confrunta cu o lipsa a talentelor, Diana atrage atentia asupra a doua aspecte: hard skills si soft skills.Diana mai mentioneaza cateva aspecte importante cautate de catre recrutori in 2019: constiinta de sine, agilitatea in invatare, trasaturi de leadership, capacitatea si factorii de derapare.a vorbit despre angajatul modern si bagajul de factori si caracteristici cu care vine la pachet atunci cand decidem ca acesta sa se alature echipei din companie.Mirela sustine ca este esential ca acestuia sa i se comunice foarte clar responsabilitatile, in acelasi timp, angajatorul sa acorde atentie personalitatii sale, obiceiurilor din rutina sa, aspectelor care fac parte din valorile si principiile acestuia, istoricului profesional, dar si aspiratiilor si ambitiilor care il caracterizeaza.In ceea ce priveste data management in sectorul resurselor umane, '', sustineOdata cu automatizarea proceselor de lucru, Aurelian este de parere ca adoptarea unui sistem care sa ajute in acest proces 'In continuare, am stat de vorba cucare a vorbit despre factorii de engagement in randul angajatilor din industriile de Ouick Service Restaurants, Fast Service Restaurants si Home Delivery.Ana Maria aminteste de asemenea, factorii motivationali dintr-o organizatiei: efortul companiei - comunicare, focus pe angajat, diversitate, incluziune, sustinere talentelor; beneficii basic - siguranta la locul de munca, beneficii extra-salariale, mediu de lucru placut, echilibrul dintre viata profesionala si cea personala.ne-a prezentat un studiu de caz cu privire la activitatea sportiva a timisorenilor care fac parte din reteaua 7Card.In ceea ce priveste industriile cu cei mai multi sportivi, in top 5 se afla: Automotive & Components, Software Services, Telecommunication Services si Outsourcing.a introdus elementul surpriza si le-a vorbit participantilor despre arta de a identifica personalitatea unui viitor angajat in functie de fizionomia sa.' Pornind de la cateva principii de baza si de la o buna cunoastere a acestei stiinte, Cristian a exemplificat care sunt principalele componente ale fetei: componenta mentala sau rationala se situeaza in partea de sus a fetei, deasupra sprancenelor pana la scalp; componenta practica, cea care este responsabila cu 'executia' se afla intre linia sprancenelor si linia buzei superioare, iar componenta responsabila cu dorintele umane se desfasoara de la linia buzei superioare pana la barbie.De asemenea, inivitatul nostru a prezentat si beneficiile cunoasterii unor astfel de aspecte: 'In cea de-a doua sesiune de discutii, am stat de vorba cucare ne-a impartasit experienta implementarii programului de recrutare in cadrul companiei.Provocarea a fost sa atraga studenti pe care sa ii pregateasca de la 0 in cadrul unui program de mentorat, astfel incat, dupa 12 luni, acestia sa fie capabili sa conduca un magazin in Bucuresti. 'Alaturi deam aflat care a fost cresterea sectorului de beneficii ale angajatilor in anul 2018.', a sustinutin continuare.Iulia a vorbit despre curajul si atitudinea potrivita in punctul de turnura al unei companii, urmata de o discutie despre employer branding intr-o industrie controversata, invitata fiind Anca Paun, Talent Acquisition & Employer Branding Manager DACH, Nordics & South Central Europe, British American Tobacco.Anca a adus in discutie elementul digital in acest proces de employer branding. Anca a vorbit despre tendintele din acest sector, sustinand ca Facebook inca este un canal folosit, in continua schimbare - 'Anca mai adauga faptul ca tendintele par sa se indrepte catre materialele de tip audio, asadar podcast-urile sunt urmatoarele canale catre care organizatiile si brand-urile ar trebui sa isi indrepte atentia.'In incheire,a vorbit despre digitalizare si generatia Z, inclusiv de purpose shift & learning shift.' Tim mai spune ca ar trebui sa acordam atentie celor 3 aspecte importante cand vorbim de motivatie: mastery, autonomy, purpose.In acelasi timp, Tim recomanda angajarea unor persoane care se aliniaza la nivel de purpose cu organizatia.