BusinessMark deschide seria de evenimente din 2018 cu prima conferinta de resurse umane

Rolul resurselor umane la nivel de sustenabilitate, dezvoltare si profitabilitate a business-urilor;

cerere vs. oferta si masurile strategice ce pot fi luate pentru sustenabilitatea afacerilor;

recrutarea tinerilor si gestionarea corecta a asteptarilor acestora, retentie, comp & ben, salarizare, conditii flexibile de munca;

armonizarea ingredientelor: concurenta, viteza, schimbare;

provocarile care apar la nivel de people management;

importanta culturii organizationale pentru echipe si procese eficiente pe termen lung;

dezvoltarea culturilor organizationale pro-diversitate;

avantajele strategiilor de tip employer branding: a strategy with benefits;

practici de management & leadership;

secretele gestionarii echipelor multigenerationale;

identificarea talentelor si instruirea viitorilor manageri.

ALEKSANDRA TRIANTAFYLLIDOU - HR Manager, IKEA SEE

CORNEL CARAMIZARU - Director General, FRIESLANDCAMPINA

ALEXANDRU ALDOESCU - Head of HR, SAMSUNG

CRISTINA ULESAN - Chief People Officer, PIZZA HUT, PIZZA HUT DELIVERY, KFC, TACO BELL - part of SPHERA FRANCHISE GROUP

GYONGYI HUNYADI - HR Manager, VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION

MIHAELA SCURTU - HR Operations Manager, DRAEXLMAIER

ELENA BADEA - Managing Director, VALORIA

Ziare.

com

Specialistii romani si straini se reunesc pentru a discuta despre importanta implicarii departamentului de HR in implementarea unei filosofii strategice si suportul pe care acesta il ofera tuturor celorlalte divizii ale unei companii.Editia din 2018 se desfasoara pe parcursul a doua zile si cuprinde, in prima zi, un CEO Roundtable urmat de discutii, analize si dezbateri in cadrul zilei urmatoare.", a declaratAgenda acestei editii este completata de doi invitati speciali: ANDRE DE WIT - Dean, LEADERSHIP ACADEMY AMSTERDAM / Vice President Learning, CARLSBERG GROUP DENMARK si KATHRIN KOSTER - Professor of Leadership and International Management, HEILBRONN UNIVERSITY; Founder, KOSTER + PARTNER.Inscrierea la eveniment se va face prin completarea formularului de inregistrare, disponibil pe site-ul BusinessMark si trimiterea acestuia la office@business-mark.ro Evenimentul HR Strategist este organizat de BusinessMark alaturi de: ROMANIAN SOFTWARE, Signal Iduna, UP Romania, CIO Council, Plantam fapte bune in Romania, Asociatia The Social Incubator si Asociatia Nationala a Recrutorilor. Partenerii media ai conferintei sunt: Europa FM, Signal Connect, AGERPRES, NewMoney, Curierul National, MoneyBuzz, Portal HR, Jurnalul de Afaceri,, Financiarul.ro, Manager Express, AngajatorulMeu.ro, Gazetadestiri, Financial Market, Debizz, FEMEI IN AFACERI, Global Manager, EFdeN, Portal Management, Energynomics.ro, Roportal, Vox Capital, Transilvania Business, Revista Valoarea, Bucuresteni.ro, Administratie.ro, MediaRabbit, PRBox, Rbeconnect, Chalbert, Saptamana Financiara, Calendar Evenimente.BusinessMark este o companie ce ofera servicii integrate de B2B si pune la dispozitia clientilor sai modele de dezvoltare complexe cu scopul de a-i conecta in mod direct cu mediul de afaceri si de a crea oportunitati de parteneriat strategic.Atat prin organizarea de evenimente business, cat si prin serviciile de B2B Public Relations, BusinessMark isi propune sa vina in intampinarea partenerilor sai cu strategii de comunicare si promovare centrate pe business matchmaking si crearea de oportunitati de dezvoltare.