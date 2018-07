Cati bani primesc de la stat firmele care angajeaza someri, persoane cu handicap sau tineri absolventi

transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajarii;

transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, dupa expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.

Potrivit actului normativ, somerii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca de cel putin 30 de zile, care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 3 luni, ulterior datei inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, beneficiaza de o prima de activare in valoare de 1.000 lei, neimpozabila.Prima de activare se acorda in doua transe, astfel:Angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata,primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent incadrat, o suma in cuantum de 2.250 lei.Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata,(cei cu varste de 16-24 de ani, care nu sunt incadrati in nicio forma de invatamant si nici nu au serviciu) primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma in cuantum de 2.250 lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii,, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma in cuantum de 2.250 lei.Angajatorii care incadreaza, care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate, denumiti angajatori de insertie, beneficiaza lunar, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.Angajatorul care incheie un, in conditiile prezentei legi, beneficiaza, la cerere, pe intreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie, de o suma in cuantum de 2.250 lei/luna, acordata din bugetul asigurarilor de somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.