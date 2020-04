Ce se intampla cu angajatele gravide, in timpul pandemiei de coronavirus

Ce se intampla cu concediul de maternitate in caz de faliment

Ce se intampla cu salariatele gravide in aceasta perioada? Pot fi disponibilizate sau trimise in somaj tehnic?"Trecem printr-o perioada plina de provocari pentru economia romaneasca, o criza cu efecte socio-economice inca greu de estimat si care, din pacate, se traduce in acest moment prin restrangerea activitatii intr-o serie intreaga de domenii si prin concedierea sau trimiterea in somaj tehnic a unui numar foarte mare de angajati", spun avocatii de la Vernon | David si Asociatii."Am primit, in aceasta perioada, multe intrebari de la partenerii nostri, de la clienti, despre situatia femeilor gravide.Raspunsul este unul complex si are legatura cu situatia economica a companiei si cu modul in care angajatele respective isi desfasoara activitatea", afirma acestia.Potrivit Vernon | David, legislatia in vigoare prevede caConcedierea poate avea loc doar daca au savarsit abateri disciplinare sau ca urmare a desfiintarii locului de munca din motive economice."Dupa ce Curtea de Justitie a Uniunii Europene a stabilit, in cauza C-103/16, Jessica Porras Guisado/Bankia - S.A., Fondo de Garantia Salarial si altii, ca Directiva 92/85/CEE - privind introducerea de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si a sanatatii la locul de munca in cazul lucratoarelor gravide, care au nascut de curand sau care alapteaza - nu se opune unei reglementari nationale care permite concedierea unei lucratoare gravide ca urmare a unei concedieri colective, Curtea Constitutionala a Romaniei a confirmat faptul ca interdictia de concediere a salariatelor gravide prevazuta in Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii si in legislatia speciala privind protectia salariatei gravide se refera exclusiv la motive care au legatura directa cu starea acestora.Astfel, in decizia Curtii Constitionale nr. 1/2020 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, publicata in Monitorul Oficial nr. 232 din 21 martie 2020,", arata avocatii.Interpretarea Curtii Constitutionale este, in esenta, conforma cu prevederile ordonantei de urgenta a Guvernului nr 96/2003 astfel cum aceasta a fost modificata ("OUG 96") care, in articolul 21 limiteaza interdictiile cu privire la incetarea contractului individual de munca a salariatei gravide laVernon | David afirma ca, in practica insa, desi aceasta prevedere a OUG permitea concedierea salariatei gravide pentru motive independente de persoana sa precum si pentru orice alte motive care nu tineau de starea de graviditate a salariatei, neconcordanta intre aceasta prevedere legala si prevederile art. 61 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii au determinat o multime de interpretari in randul practicienilor si a instantelor de judecata, multi considerand ca prevederile Codului Muncii prevaleaza in fata prevederilor OUG 96. Prin urmare, aceasta decizie a Curtii Constitutionale vine sa clarifice si sa puna punct interpretarilor diferite ale celor doua texte legislative.Potrivit avocatilor, decizia Curtii Constitutionale nu influenteaza in niciun fel nici prevederile legale care se refera la imposibilitatea incetarii contractului individual de munca al salariatului aflat in concediu de maternitate sau de ingrijire a copilului decat in cazul reorganizarii judiciare, a dizolvarii sau a falimentului angajatorului, intrucat, in aceste situatii, contractul individual de munca este suspendat de drept pe durata concediilor relevante."In acest caz,", spun acestia.Decizia CCR nu schimba nici prevederile legale cu privire la posibilitatea incetarii contractului individual de munca al salariatei care a nascut recent si si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lauzie si solicita angajatorului reintoarcerea in campul muncii, renuntand practic la dreptul de a efectua concediul de ingrijire a copilului.Si in cazul acestor persoane, angajatorul poate dispune incetarea contractului individual de munca, ca si in cazul salariatei gravide, numai pentru motive care nu au legatura directa cu starea lor. Cu alte cuvinte,