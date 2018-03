Ce trebuie sa stii despre concediul de crestere a copilului, in 2018

Care este perioada de acordare a concediului prenatal?

Concediu postnatal - atentie la aceste aspecte!

pana la implinirea varstei de 2 ani;

pana la implinirea varstei de 3 ani in cazul copilului cu handicap.

Stimulent de insertie 2018, cand se poate beneficia de acest venit?

a) salariatei/salariatului care se afla, dupa caz, in concediu pentru creterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap;

b) salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie prevazut la art. 7.

Ziare.

com