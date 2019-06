Companie romaneasca din Oltenia: trecem oficial la saptamana de lucru de 4 zile

Ziare.

Mai exact, este vorba despre o saptamana de lucru de doar patru zile in loc de cinci, asa cum este standardul in tara noastra.Angajatii se bucura astfel de o zi de weekend in plus: vineri, sambata si duminica sunt zile libere, de alocat familiei si obiectivelor personale.La nivel international, se poate constata inceputul unui trend in aceasta privinta, a cautarii de eficentizare a muncii intr-un timp mai scurt de munca efectiva.Se merge de la premiza ca un angajat care are mai mult timp liber, pentru viata personala, va fi mai fericit in general si va avea mai multa satisfactie la birou.Astfel, stresul general si oboseala vor fi inlocuite cu o alta atitudine, separarea reala a timpului alocat familiei de timpul alocat jobului."Ne-am dorit eficientizarea muncii si iata ca primele saptamani de "experiment" ne aduc rezultate excelente. Echipa noastra este mai zambitoare, toti colegii au o atitudine mai buna, stresul este mai putin vizibil, inclusiv relatia cu clientii este mai prietenoasa. Toate procedurile de munca sunt indeplinite in continuare cu maxima seriozitate, totul este planificat mai riguros astfel incat ziua libera de vineri sa nu isi puna amprenta in mod negativ asupra activitatii noastre. Cel mai bun indicator pozitiv: zilele de luni nu mai sunt neplacute, oamenii vin cu adevarat incarcati cu energie dupa week-end si se dedica total muncii de birou", explica Lucian NAUM reprezentantul companiei SV Oltenia Consult , care activeaza pe segmentul de consultanta si proiectare cu privire la accesarea fondurilor europene de orice tip.Ca angajat, foarte greu este sa gasesti pe piata locala o firma care sa iti permita un asemenea avantaj legat de timpul de munca. Vestea buna este ca cei de la SV Oltenia Consult au o activitate in continua dezvoltare si fac adesea angajari."Echipa noastra, pe langa departamentele de consultanta beneficiari publici si beneficiari privati, are competenta si in sectorul de arhitectura si proiectare. In prezent, cautam noi colegi cu experienta in domeniul consultantei si proiectarii, suntem deschisi la orice fel de colaborare", mai spun acestia.Tot mai multe analize si studii in domeniul resurselor umane arata ca pe piata muncii din Romania angajatorii nu au succes daca sunt atractivi numai prin nivelul salarial.Pachetul de beneficii trebuie sa includa fel de fel de stimulente non-financiare, pentru ca angajatii isi doresc nu doar bani, ci o viata cat mai armonioasa.Existenta unei vieti personale cat mai echilibrate nu numai ca nu dauneaza activitatii de la locul de munca, ci chiar o ajuta la aceasta parte de eficienta.Dispare frustrarea legata de compromisurile ce sunt altfel adoptate in dauna timpului personal si a vietii de familie... Apare satisfactia muncii corelata cu satisfactia unui job care se imbina perfect cu timpul personal.Asemenea initiative sunt tot mai populare la nivel international, desi mai este mult timp probabil pana la o adoptare in masa a conceptului.