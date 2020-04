Companiile pot oferi gratuit psihoterapie sau coaching fiecarui angajat in timpul pandemiei

Ziare.

In ceea ce priveste angajatii, depresia si anxietatea in randul acestora au fost identificate ca trasaturi definitorii ale vremurilor noastre, chiar inainte de izbucnirea crizei actuale.Astfel, Organizatia Mondiala a Sanatatii estima ca aproape 300 de milioane de oameni sufera de depresie si anxietate la nivel global si ca doar in Statele Unite ale Americii se pierd in fiecare an circa 1 trilion de USD ca urmare a scaderii productivitatii la locul de munca cauzata de acesti factori.In prezent, angajatii se confrunta cu si mai multa teama si anxietate decat in mod normal, din cauza incertitudinii cu privire la starea de sanatate, a sigurantei locurilor de munca si a previziunilor legate de viitor.Oferirea suportului emotional si mintal de care au nevoie in aceasta perioada ar putea ajuta companiile sa-si demonstreze angajamentul pentru starea de bine a angajatilor.Si cum multe dintre ingrijorarile de astazi nu vor disparea dupa terminarea crizei, angajatorii vor fi nevoiti sa acorde o atentie sporita dezvoltarii psihicului si capacitatii de gestionare a emotiilor salariatilor pe termen lung, nu numai pana la iesirea din starea de urgenta.Specialistii- platforma de beneficii de sanatate mintala si emotionala care ofera gratuit in aceasta perioada suport emotional angajatilor - sunt de parere ca angajatorii vor incepe sa se diferentieze pe piata muncii din ce in ce mai mult prin importanta pe care o aloca dezvoltarii personale ci nu doar prin investirea in dobandirea de competente si acumularea de informatii.Dupa traversarea acestei crize, beneficiile legate de echilibrul emotional si bunastarea mintala a angajatilor vor face parte integranta din pachetul de beneficii extra salariale iar programele de ajutor individual, personalizat vor fi sincronizate cu programe sistemice de sanatate organizationala.Angajatorii care adopta primii aceste tendinte si sunt preocupati de igiena psihologica a angajatilor vor avea nu numai un avantaj competitiv dar in acelasi timp vor aduce beneficii pe termen lung intregii societati.Companiile interesate sa asigure echilibrului mintal si emotional al angajatilor lor au posibilitatea sa ofere gratuit pe perioada crizei COVID-19 cate o sesiune de psihoterapie sau coaching fiecarui angajat prin intermediulIn mai putin de 3 saptamani de la lansarea acestei initiative Pro bono, mai mult de 10.000 de salariati beneficiaza de consiliere gratuita in psihoterapie si coaching din partea celor peste 60 de specialisti 4mind.Companiile interesate pot lua legatura cu 4mind la hello@4mind.ro sau pe site-ul www.4mind.ro