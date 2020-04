Concediul pentru cresterea copilului se prelungeste automat pana la finalul starii de urgenta

Ziare.

com

"Anunt IMPORTANT pentru PARINTII aflati in concediul de crestere a copilului❗️PRELUNGIM concediul de crestere a copilului care expira pe perioada starii de urgenta, pana la finalul acesteia!✅ Prelungirea are loc AUTOMAT, prin efectul legii!✅ Parintii nu trebuie sa depuna NICIUN DOCUMENT, nu trebuie sa faca NICIUN DEMERS!Suntem aici. Va fi bine!", anunta Alin Ignat pe Facebook Vestea a fost confirmata in declaratii recente si de ministrul muncii, Violeta Alexandru.De asemenea, parintii care au grija de copiii de pana la 12 ani vor avea concediu platit si in vacanta de Paste , conform unei noi ordonante a guvernului. Noi detalii referitoare la situatia angajatilor aflati in somaj tehnic au fost prezentate vineri intr-o conferinta de presa de la Ministerul Muncii, care nu a fost insa transmisa si pe pagina Guvernului Romaniei.V.D.