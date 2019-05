Cum arata o cariera in HR in 2019? Afla la Digital HR Boot Camp

Ziare.

com

Evenimentul este organizat in fiecare an si se adreseaza studentilor si absolventilor pasionati de Resurse Umane si Digital Marketing.Digital HR Boot Camp este un eveniment care se desfasoara pe parcursul unei zile, oferind perspective noi despre trendurile din domeniul Resurselor Umane, domeniu puternic influentat de digitalizare.Reprezentantii companiilor Societe Generale European Business Services, British American Tobacco Trading si Coca-Cola HBC vin sa prezinte informatii actuale si cele mai potrivite oportunitati de cariera pentru cei care isi doresc sa inceapa o cariera in domeniul Resurselor Umane cu Digital Marketing." -Participarea la Digital HR Boot Camp este gratuita, insa, aplicantii trec printr-un proces de selectie ce presupune evaluarea CV-ului, iar pentru a primi o invitatie la eveniment, trebuie sa indeplineasca cel putin una dintre urmatoarele conditii:* Sunt studenti, masteranzi, proaspat absolventi ai unei facultati cu profil uman (Resurse Umane, Sociologie, Psihologie, Comunicare si Relatii Publice sau alte specializari similare);* Sunt la inceputul unei cariere in Resurse Umane;* S-au implicat in activitati extracurriculare, precum: ONG-uri studentesti/voluntariat, programe de internship sau management trainee;* Au cel mult 2 ani de experienta profesionala. Sesiunile se adreseaza tinerilor care sunt inca la inceputul carierei.Printre motivele pentru care tinerii ar trebui sa ia in considerare participarea la eveniment sunt:* Acces la oportunitati de cariera. Companiile participante vin si cu scopul recrutarii viitoarei generatii de interni si trainee.* Networking cu specialisti in domeniu. Participantii au oportunitatea de a discuta direct cu profesionistii din domeniu. Astfel, pot afla mai multe despre recrutare, talents development, compensation & benefits si employer branding.* Conferinte & workshopuri. Cei prezenti la eveniment vor participa la conferinte pe teme de actualitate sustinute de reprezentantii companiilor prezente, iar in cadrul workshopurilor, pot pune in aplicare ceea ce stiu deja despre HR sau ceea ce tocmai au invatat in cadrul evenimentului.Cei care vor sa participe la Digital HR Boot Camp se pot inscrie pana pe 10 mai aici: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/locuri_de_munca/122232 Mai multe detalii cu privire la agenda evenimentului, pot fi accesate la sectiunea evenimentului, pe www.hipo.ro