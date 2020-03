De la inceputul pandemiei, 500.000 de contracte de munca au fost suspendate. Violeta Alexandru: Suntem pregatiti pentru dublu

Parintii care stau acasa cu copiii trebuie sa se intoarca la munca in perioada vacantei de Paste

Statul este pregatit pentru acoperirea indemnizatiei de somaj tehnic pentru un milion de persoane."Reglementarile pe care noi le-am luat sunt aferente decretului pe care domnul presedinte l-a emis. In orizontul acestui decret, care inseamna 16 martie - 16 aprilie, noi ne-am facut o estimare in doua etape. O etapa care ar fi insemnat aproximativ 500.000 de contracte individuale de munca suspendate, respectiv 1.000.000 (de contracte de munca suspendate - n.red.).Suntem pe la jumatatea acestui scenariu. Noi ne-am pregatit cu o estimare de 4 miliarde de lei pentru acoperirea unui numar de 1.000.000 de contracte suspendate. In acest moment suntem la jumatate. Sigur, nu inseamna ca ne asteptam ca cifra sa ramana aici, doar ne-am pregatit pentru dublul numarului pe care il avem in acest moment si suntem atenti in continuare, pe masura ce evolueaza lucrurile si discutiile noastre se reiau, pentru a fi pregatiti in orice scenariu", a declarat Violeta Alexandru, la DigiFM.Ministrul Muncii a explicat ca angajatorii care si-au plasat angajatii in somaj tehnic pot depune incepand cu 1 aprilie solicitarile catre agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca."Statul va plati (somajul tehnic - n.red.), nu va plati niciun angajator urmand ca statul sa-i ramburseze banii, ci ei vor veni direct de la stat. De aceea, am si simplificat procedurile prin care angajatorii pot avea acces la aceste resurse.Daca sunt angajatori cu angajati avand contracte individuale de munca, atunci in baza unei cereri si a unei declaratii, doua modele foarte simple, (...) oamenii vor avea acces rapid la fondurile guvernamentale.Se pot depune incepand cu 1 aprilie, oricand in intervalul de pana in 15 zile incepand din prima zi a lunii aprilie, urmand ca, imediat ce se va depune cererea, indiferent ca este vorba de AJOFM sau AJPIS, sa se proceseze rapid si sa se si vireze banii pentru angajator, astfel incat, pana la jumatatea lunii, asa cum se intampla in practica oricarei companii, sa se poata incasa si banii si sa se poata face si platile de indata catre angajati.Pentru angajatii cu contracte individuale de munca, avand in vedere ca statul acopera si contributiile la salariile acestora, plata se va face la angajator, urmand ca acesta sa ii vireze in trei zile banii si sa plateasca toate contributiile acoperite din resursele statului pentru salariile acestora, astfel incat ei (angajatii - n.red.) sa aiba continuitate in aceasta perioada", a precizat Violeta Alexandru.Ministrul Muncii a adaugat ca vor exista controale la angajatorii care primesc somajul tehnic de la stat, dar doar dupa incheierea crizei actuale."Vor fi controale dupa aceasta perioada - subliniez, dupa perioada de criza, dar controale vor fi. Eu voi avea grija sa nu se faca abuzuri si voi fi atenta si eu si ceilalti colegi care au institutii, care se ocupa cu activitati de control, sa nu existe abuzuri. Dar sunt bani publici si trebuie sa fim responsabili pentru cheltuirea lor.De aceea, spun ca cine ii va cheltui corect n-are niciun motiv sa se ingrijoreze. Cine nu, probabil ca se sperie. Nu trebuie sa avem niciun fel de sperietura cu privire la eventuale verificari, pentru ca nu avem de gand sa se intample abuzuri.O parte din bani, cea mai mare parte din bani, sper, vor fi rambursati de Comisia Europeana si, prin urmare, suntem obligati, inclusiv prin procedurile pe care le avem in accesarea banilor europeni, sa efectuam aceste verificari, care insa nu au de ce sa sperie pe niciun angajator", a mentionat Violeta Alexandru.Pe de alta parte,"Asa cum este acum ordonanta, da (...). Este o reglementare similara cu ceea ce aveam intr-o perioada obisnuita, dar vom evalua, functie de evolutia lucrurilor, si in mod evident, daca se impune si daca este cazul, voi veni cu propuneri in completarea reglementarii astazi in vigoare, dar da, in aceasta dimineata, raspunsul este da: ordonanta prevede intoarcerea in activitate - a se intelege si activitatea de la domiciliu - in perioada vacantei, asa cum se intampla in mod obisnuit, cand n-ar fi fost criza si ar fi trebuit ca parintii sa gaseasca o solutie pe perioada vacantei scolare pentru copii", a declarat Violeta Alexandru.