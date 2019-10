Employer Branding Conference revine toamna aceasta la Bucuresti

9 motive pentru a participa la conferinta

Pentru a ajunge mai repede in topul alegerilor posibililor vostri angajati, Evensys ii invita pe oamenii din HR, recrutare si comunicare interna la cea de-a 5-a editie a Employer Branding Conference , care va avea loc peIn prezent, atragerea viitorilor angajati este un lucru dificil. Costurile de angajare au crescut in ritm alarmant. Insa, potrivit LinkedIn, companiile cu un brand de angajator puternic se bucura de o scadere, in medie, de 43% a costurilor pentru angajarea unui candidat, in comparatie cu companiile concurente.Acestea au reusit sa construiasca un brand aliniat la nevoile de business pe termen lung si atrag in mod natural potentialii candidati, in loc sa investeasca bugete mari in campanii de publicitate si marketing.In acest moment, angajatorii romani se confrunta cu o lipsa majora a fortei de munca - exista prea multe locuri de munca, dar nu destui angajati. Astfel toata lumea concureaza pentru cele mai bune talente.Companiile care investesc in brand-ul de angajator au un avantaj competitiv pe termen lung, iarcauta sa aduca cele mai noi idei pentru oamenii de HR, studii de caz relevante si exemple de bune practice in domeniul resurselor umane.Cea de-a cincea editie a conferintei reuneste cei mai buni specialisti in domeniu, cu scopul de a oferi participantilor acces la know-how si studii de caz prezentate de reprezentantii unor branduri de top precum:(Country Manager, JYSK Romania),(L&D and Talent Manager, Vodafone Romania),(CEO & Founding Partner, Zitec),(HR Director, McDonald's Romania),(Employer Branding Specialist EMEA & APAC, UiPath),(Director de Resurse Umane, Provident),(Managing Partner, Career Advisor).✔ sa atragi candidatii potriviti companiei tale✔ sa transformi angajatii in ambasadori de brand✔ sa imbunatatesti experienta oferita candidatilor✔ sa masori eficient eforturile depuse pana acum sa descoperi noi instrumente si bune practici✔ sa imbunatatesti dinamica procesului de recrutare✔ sa descoperi noi metode prin care sa imbunatatesti procesul de retentie✔ sa comunici eficient cu angajatii✔ sa oferi mai multe oportunitati de dezvoltare in cadrul companiei✔ sa descoperi noi instrumente si bune practiciMai multe detalii despre eveniment, program si inregistrare sunt disponibile pe site-ul oficial al evenimentului: www.employerbrandingconference.ro Employer Branding Conference este un eveniment organizat de Evensys in parteneriat cu Lidl Romania si Vodafone Romania.