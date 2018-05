Evenimentul HR Steps Brasov: Liderii si profesionistii in resurse umane discuta despre rolul strategic al departamentelor de HR in dezvoltarea regionala

Tematica evenimentului contine subiecte, precum:

Rolul Resurselor Umane la nivel de sustenabilitate, dezvoltare si profitabilitate a business-urilor;

Rolul strategic al resurselor umane;

Element fundamental pentru investitiile din Romania si rolul strategic al departamentului HR in acest context;

Cerere vs. oferta la nivel de forta de munca si masurile strategice ce pot fi luate pentru sustenabilitatea business-urilor;

Recrutarea tinerilor si gestionarea corecta a asteptarilor acestora, retentie, comp & ben, salarizare, conditii flexibile de munca;

Armonizarea ingredientelor: concurenta, viteza, schimbare;

Importanta culturii organizationale pentru echipe si procese eficiente pe termen lung;

Practici de management si leadership adaptate noilor modele de business;

Avantajele strategiilor de tip employer branding: a strategy with benefits;

Practici de management & leadership;

Secretele gestionarii echipelor multigenerationale;

Identificarea talentelor si instruirea viitorilor manageri;

AURELIA FLOREA - HR & Procurement Director, MIELE

ADRIANA RADU - HR Manager, MCA GRUP

OANA PIPER - HR Manager, SOLINA ROMANIA

STELIAN BOGZA - Co-Founder, BENEFITONLINE

MIHAELA SCURTU - HR Operations Manager, DRAEXLMAIER

ANTONETA GALES - Director of Communication and Organisational Development, SELGROS

OLGA BOTUSAN - EMEA HR Director, STEFANINI

VIOLETA BALINT - HR & Plant Deputy Manager, SENNHEISER

LIANA PRECUP - HR Manager, EVOZON

Ziare.

com

In cea de-a treia sesiune a evenimentului, CRISTINA TIRULNIC - Senior consultant & trainer, EVOLUTIV Consultants Network va implica audienta intr-o activitate interactiva.Simularea SIMTALENT invita participantii sa preia rolul de manageri in 5 companii aflate in concurenta, fiecare avand responsabilitatea de a-si conduce si dezvolta echipa. Acestia vor lua decizii si vor concura pentru "Cel mai bun scor de Talent".Evenimentul se adreseaza urmatorului public tinta: Directori Generali, manageri de HR, HR Business Partners, specialisti si consultanti de HR, antreprenori.Inscrierea la eveniment se va face prin completarea formularului de inregistrare, disponibil pe site-ul BusinessMark si trimiterea acestuia la office@business-mark.ro Evenimentul HR Steps - Brasov este organizat de BusinessMark alaturi de: ROMANIAN SOFTWARE, Signal Iduna, EVOLUTIV Consultants Network, UP Romania, Deloitte Romania, Reff & Associates, Rent For Comfort, AVIS, Asociatia Nationala a Recrutorilor, Plantam fapte bune in Romania, Asociatia The Social Incubator. Radioul oficial al evenimentului este: Europa FM.Partenerii media ai conferintei sunt: Signal Connect, AGERPRES, NewMoney, Curierul National, BizBrasov, Forward Brasov, IQads, SMARK, Portal HR, We Are HR, Energynomics.ro, Debizz, Monitorul de Fagaras, Business24, Ziare.com, Jurnalul de Afaceri, Manager Express, Portal Management, Centruldepresa.ro, Administratie.ro, Bucuresteni.ro, Transilvania Business, Financiarul.ro, SpatiulConstruit.ro, Vox Capital, Chalbert, Revista Valoarea, Global Manager, Roportal, MediaRabbit, Gazetadestiri, PRBox, Rbeconnect, MoneyBuzz, AngajatorulMeu.ro, FEMEI IN AFACERI.BusinessMark este o companie ce ofera servicii integrate de B2B si pune la dispozitia clientilor sai modele de dezvoltare complexe cu scopul de a-i conecta in mod direct cu mediul de afaceri si de a crea oportunitati de parteneriat strategic.Atat prin organizarea de evenimente business, cat si prin serviciile de B2B Public Relations, BusinessMark isi propune sa vina in intampinarea partenerilor sai cu strategii de comunicare si promovare centrate pe business matchmaking si crearea de oportunitati de dezvoltare.