HR Steps Iasi: rolul responsabililor de resurse umane in dezvoltarea regionala si indeplinirea obiectivelor strategice ale companiilor

Rolul Resurselor Umane la nivel de sustenabilitate, dezvoltare si profitabilitate a business-urilor; Rolul strategic al resurselor umane;

Cerere vs. oferta la nivel de forta de munca si masurile strategice ce pot fi luate pentru sustenabilitatea business-urilor;

Recrutarea tinerilor si gestionarea corecta a asteptarilor acestora, retentie, comp & ben, salarizare, conditii flexibile de munca;

Armonizarea ingredientelor: concurenta, viteza, schimbare;

Importanta culturii organizationale pentru echipe si procese eficiente pe termen lung; Practici de management si leadership adaptate noilor modele de business;

Avantajele strategiilor de tip employer branding: a strategy with benefits;

Practici de management & leadership;

Secretele gestionarii echipelor multigenerationale;

Identificarea talentelor si instruirea viitorilor manageri.

OANA PIPER - HR Manager, SOLINA ROMANIA

OANA CIOBANU - HR & CSR Manager, UP ROMANIA

STELIAN BOGZA - Co-Founder, BENEFITONLINE

VIOLETA BALINT - HR & Plant Deputy Manager, SENNHEISER

MONICA VARTIC - HR Manager, AGROCONCEPT

Specialistii romani si straini isi concentreaza atentia asupra obiectivelor strategice ale departamentului de HR in dezvoltarea regionala, dar si pe atributiile interne ale acestuia care ajuta la indeplinirea scopurilor strategice ale companiei.Invitatul special al evenimentului este ROBERT MOSLEY - Global Remuneration Expert si HR Consultant, Certificat ca CIPD Trainer si FCIPD, CEO al Lemon Pip Consulting Limited (UK, Middle East and Asia). Este cunoscut la nivel global ca fiind, probabil, cel mai bun expert de talie mondiala atat in ceea ce priveste 'Compensatia', cat si 'performanta'.OANA CIOBANU - HR & CSR Manager, UP ROMANIA va sustine un workshop cu tema si va oferi mai multe exemple de bune practici pe care responsabilii de HR le pot implementa in propria activitate.Evenimentul se adreseaza urmatorului public tinta: Directori Generali, manageri de HR, HR Business Partners, specialisti si consultanti de HR, antreprenori.