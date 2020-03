Intra in vigoare legea care acorda parintilor zile libere cand scolile sunt inchise. Care e suma maxima platita pe zi

Persoane asimilate parintelui

Conditii de acordare

Documente necesare

Acordul angajatorului

Indemnizatia

Ziare.

com

Legea prevede acordarea de zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu.Prevederile prezentei legi se aplica tuturor angajatilor din mediul public si privat.- persoana singura din familia monoparentala, astfel cum este definita de Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;- reprezentantul legal al copilului;- persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de copil.Parintii au dreptul la zile libere platite pe toata perioada in care autoritatile competente decid inchiderea respectivelor unitati de invatamant, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:- au copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 18 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant- locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.1) cererea scrisa a angajatului pentru acordarea de zile libere in vederea supravegherii copilul pentru respectiva perioada;2) declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni pentru perioada respective.Este nevoie de acordul angajatorului doar pentru angajatii din unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile sanitare si de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din transporturile pe caile ferate, din unitatile care asigura transportul in comun si salubritatea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa.Indemnizatia pentru fiecare zi libera se plateste de catre angajator si este in cuantum de 75% din salariul corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.: castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale este de 5429 lei, pentru anul 2020.Sumele pentru plata indemnizatiei se deconteaza din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.Legea nu are sanctiuni, astfel incat vor exista situatii de neaplicare in viata de zi cu zi.