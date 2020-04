Lidl isi inchide magazinele de Paste, pentru a le oferi angajatilor 2 zile libere

Ziare.

com

Si in perioada sarbatorilor, retailerul le recomanda atat angajatilor, cat si clientilor sa respecte dispozitiile autoritatilor si sa continue sa practice distantarea sociala, pentru a preveni raspandirea noului coronavirus.Anul acesta, poate mai mult decat oricand, echilibrul intre viata personala si cea profesionala este extrem de important, in special pentru personalul din domeniile esentiale pentru functionarea societatii, printre care se afla si angajatii din retail.Si in 2020 Lidl isi va inchide magazinele din Romania in prima si a doua zi de Paste, respectiv pe 19 si 20 aprilie.Lidl este primul retailer din Romania care a implementat, incepand cu decembrie 2013, politica de a oferi doua zile libere angajatilor din magazine cu ocazia sarbatorilor de Craciun, respectiv Paste.Clientii isi vor putea face cumparaturile in magazinele Lidl pana pe 18 aprilie inclusiv, activitatea fiind reluata marti, 21 aprilie.Pe langa cele doua zile libere, Lidl le ofera tuturor angajatilor bonusuri anuale de Paste, care se adauga la celelalte beneficii financiare precum tichete de masa, bonusuri aniversare, diverse sporuri si remuneratie pentru orele suplimentare.Prin investitiile constante in beneficiile oferite angajatilor sai, Lidl si-a consolidat constant pozitia de de lider in topul angajatorilor din retailul alimentar. Compania depune eforturi consecvente pentru a le oferi angajatilor cel mai bun mediu de lucru, care sa sustina echilibrul intre viata profesionala si personala.Programul magazinelor Lidl poate fi consultat si pe site-ul companiei, aici Pentru mai multe informatii, va rugam sa vizitati:Instagram @LidlRomania