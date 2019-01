Mancarea si jocurile gratuite nu mai sunt suficiente. Companiile mari au o noua arma in lupta pentru talente

Ziare.

Jurnalistii de la New York Times relateaza intr-un reportaj recent, citat de Business Insider , ca tot mai multe birouri din mediul urban isi transforma acoperisurile in parcuri si gradini, unde angajatii pot lucra si se pot relaxa.Fenomenul are loc in contextul in care numeroase studii demonstreaza beneficiile expunerii la mediul exterior. Contactul cu natura reduce stresul si oboseala si poate ajuta la combaterea depresiei si a anxietatii, iar expunerea la soare ne poate face sa ne simtim mai vioi si mai fericiti, arata cercetatorii, potrivit sursei citate."Nu exista astazi un dezvoltator sau proprietar de cladiri de birouri cu vederi progresiste care sa nu faca din asta o prioritate de top", spune Paul J. Amrich, vicepresedinte al companiei de servicii imobiliare CBRE.Trendul a pornit de la companii precum Facebook, ale carei sedii din Bay Area, San Francisco, dispun de cateva hectare de parc pe acoperis, mai scrie New York Times.In medii cu un nivel mai accentuat de urbanizare, cum este New York-ul, este mai dificil sa adaugi spatii verzi la cladirile de birouri existente. O astfel de dezvoltare ar atrage dupa sine chirii mai mari, insa beneficiile ar depasi costurile, sustin jurnalistii americani.In Brooklyn, in gradina de pe acoperis a companiei Kickstarter, angajatii se relaxeaza sau iau o gustare din propria productie de fructe si legume."Accesul la spatiul exterior este o componenta esentiala pentru un mediu de lucru sanatos si este o parte vitala a unei dezvoltari sustenabile, precum si un important instrument de recrutare", spune si Jordan Barowitz, purtator de cuvant al companiei imobiliare Durst Organization.C.S.