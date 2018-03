Munca nedeclarata se pedepseste cu amenzi pana la 200.000 de lei - legea merge la Iohannis

Ziare.

com

Angajatorii pot fi astfel amendati cu 20.000 lei daca primesc la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca.Proiectul a primit 177 de voturi "pentru", 71 "impotriva" si 6 abtineri.Camera Deputatilor este for decizional si legea merge acum la promulgare la presedintele Klaus Iohannis.Potrivit proiectului de lege adoptat de Camera Deputatilor, "munca nedeclarata" reprezinta:Locul de munca reprezinta locul in care salariatul isi desfasoara activitatea, situat in perimetrul asigurat de angajator, persoana fizica sau juridica, la sediul principal sau la sucursale, reprezentante, agentii sau puncte de lucru care apartin acestuia, potrivit sursei citate., de catre persoana desemnata de angajator in acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidentialitatea datelor cu caracter personal, se arata in raportul adoptat de plen., cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru.Pentru salariatii mobili si salariatii care desfasoara munca la domiciliu, angajatorul tine evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat in conditiile stabilite cu salariatii prin acord scris, in functie de activitatea specifica desfasurata de catre acestia.pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei, prevede proiectul de lege, la fel si primirea la munca a uneia sau a mai multor persoane fara transmiterea elementelor contractului individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii.Primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial se sanctioneaza cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei.