Obligatiile angajatorilor in cazul accidentelor de munca si bolilor profesionale

Ziare.

com

Angajatorul este obligat prin lege sa implementeze toate masurile necesare pentru protectia muncii, indiferent de domeniul de activitate desfasurat.Protectia muncii previne accidentele care se pot petrece la locul de munca, previne bolile cauzate de tipul de activitate pe care il presteaza angajatii si indentifica pericolele la care acestia pot fi supusi.In cazul in care angajatii sunt expusi unor conditii de munca inadecvate sau in cazul in care acestia nu au fost instruiti corespunzator, pot avea loc accidente grave de munca si pot aparea boli profesionale, care determina in unele situatii incapacitate temporara de munca, invaliditate sau chiar deces.Accidentul de munca reprezinta orice eveniment care a avut loc in timpul lucrului prestat de catre un angajat si care duce la o vatamare sau la o intoxicatie a acestuia.In functie de tipul accidentului, acesta poate provoca incapacitate temporara de munca (minim 3 zile calendaristice), invaliditate sau in cazuri extreme, decesul angajatului.In ceea ce priveste obligatiile unui angajator referitor la accidentele de munca, acesta trebuie in primul rand sa tina o evidenta, adica sa inregistreze toate accidentele de munca petrecute, inclusiv accidentele usoare, care implica unele rani superficiale pentru care sunt necesare doar acordarea primelor ingrijiri medicale.De asemenea, accidentele care implica vatamari sau decesul salariatilor, trebuie raportate inspectoratelor teritoriale de munca si la asigurator.Bolile profesionale sunt afectiuni care apar in urma exercitarii unei profesii sau meserii. Acestea pot avea mai multe cauze, precum: suprasolicitatea organismului in timpul muncii, prezenta unor agenti nocivi chimici, fizici sau biologici caracteristici locului de munca etc.Inainte de a desfasura orice tip de activitate, un angajator trebuie sa fie autorizat din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca.De asemenea, este obligat sa tina evidenta atat a accidentelor in munca cat si a bolilor profesionale. O intoxicatie profesionala acuta, se declara, inregistreaza si cerceteaza atat ca boala profesionala cat si ca accident de munca.