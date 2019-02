Operatorul Bursei din Londra si-a deschis birou la Bucuresti si vrea sa angajeze 500 de oameni

Vezi aici locuri de munca disponibile la LSEG Bucuresti

"Sunt fericit ca Bucurestiul va gazdui noul centru de servicii care va oferi locuri de munca pentru 500 de romani. Marea Britanie s-a construit pe comert liber. Dupa ce iesim din UE vrem sa pastram relatiile comerciale cu Romania, chiar sa le adancim. Tarile noastre au un istoric de comert inca din secolul XVI. Peste 5.000 de companii britanice au investit in Romania, iar Romania trimite spre Marea Britanie bunuri valoroase precum masinile Dacia sau masinile Ford", a spus Jeremy Hunt, ministrul britanic de externe, prezent la evenimentul de lansare. Centrul de servicii din Bucuresti se va concentra pe dezvoltarea si gestionarea solutiilor tehnologice de inalta performanta pentru tranzactionare, supravegherea pietelor si sisteme posttranzactionare pentru 40 de organizatii si burse, inclusiv pentru pietele proprii ale grupului."Decizia de a pune hub-ul aici reflecta calitatile Romaniei, si anume forta de munca bine calificata, un sistem educational solid si o infrastructura buna. Acestea sunt lucruri care transforma Romania intr-o destinatie foarte buna", a spus David Schwimmer, bancherul american care ocupa pozitia de CEO al LSEG din aprilie 2018, cand l-a inlocuit pe Xavier Rolet.La eveniment au fost prezenti ministrul pentru mediul de afaceri, Radu Oprea, si vicepremierul Ana Birchall.London Stock Exchange Technology dezvolta si gestioneaza solutii tehnologice de inalta performanta pentru tranzactionare, supravegherea pietelor si sisteme posttranzactionare pentru 40 de organizatii si burse, inclusiv pentru pietele proprii ale grupului.Grupul are sediul-mama in Marea Britanie si dezvolta activitati in America de Nord, Italia, Franta si Sri Lanka, cu un numar de aproximativ 4.500 de angajati si venituri anuale de 2 miliarde de lire sterline.