Peste 3.000 de oportunitati de cariera la Angajatori de TOP Timisoara, cel mai mare targ de joburi din Banat

Saptamana aceasta, vineri si sambata, pe 16-17 martie la Centrul Regional de Afaceri, are loc Angajatori de TOP Timisoara, cel mai mare eveniment de cariera din Banat. Editia cu numarul 12 va reuni 70 de companii si peste 3.000 de oportunitati de cariera.Vineri si sambata, in cadrul targului de cariera Angajatori de TOP Timisoara vor fi deschise pesteCele 3.000 de joburi sunt adresate atat candidatilor cu experienta, celor cu un nivel mediu de experienta, cat si studentilor si absolventilor.18% dintre joburi sunt deschise candidatilor cu peste 3 ani experienta, 30% persoanelor cu 1-3 ani experienta, 34% sunt joburi pentru candidatii entry-level, iar 18% sunt pozitii in cadrul programelor de internship.60% dintre companiile prezente au deschisein cadrul editiei din aceasta primavara Angajatori de TOP.Companiile vor recruta candidati care detin abilitati de coordonarea a unei echipe: Team Leader, Project Manager, Area Sales Manager, Retail Manager, Business Development Manager, Division Manager sunt cateva dintre joburile pe care le vor avea deschise.Evenimentul ofera candidatilor posibilitatea sa aplice la oindiferent de nivelul de experienta sau domeniul de activitate, in departamente precum: IT, Telecom, Inginerie, Achizitii-Logistica-Aprovizionare, Controlul calitatii, Design, Juridic, Marketing, PR, Comunicare, Resurse umane si Vanzari.Pe langa varietatea de la nivel departamental, 91% angajatori au pozitii full time, 45% joburi care presupun un program de lucru flexibil, 36% work from home, 23% joburi part-time si 23% joburi pe o perioada determinata.Oferta companiilor este variata si din punct de vedere geografic. Pe langa joburi in Timisoara , companiile prezente la Angajatori de TOP au planuri de relocare, in orase precum: Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Arad, Oradea, Deva, Craiova, Pitesti si Ploiesti.Angajatorii au planuri de dezvoltare si extindere a numarului de angajati. Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, nevoia de recrutare a crescut, iar accentul este atat pe recrutarea de profesionisti, dar si de tineri absolventi si persoane entry-level.Dezechilibrul dintre numarul de oportunitati de cariera si numarul mic de candidati specializati pe anumite domenii determina dificultati in acoperirea pozitilor deschise.55% dintre companiile prezente la Angajatori de TOP au spus ca pozitiile pentru care intampina dificultati in procesul de recrutare sunt cele adresate candidatilor senior, 35% dintre companii au spus ca intampina dificultati pentru pozitille middle-level, iar 10% au afirmat ca pozitiile entry-level sunt cele care le ridica dificultati.Oportunitati interesante ii asteapta inclusiv pe cei care isi doresc osau care vor sa faca o schimbare in cariera si vor sa se dezvolte profesional la nivel global.Majoritatea angajatorilor (59%) au deschise pozitii internationale, fie ca acestea sunt joburi in alte tari (23%), proiecte ce presupun relocare (36%), sau traininguri de pregatire in afara tarii (41%).Pe langa oportunitatile de cariera, in cadrul Angajatori de TOP Timisoara, participantii au posibilitatea sa participe la sesiuni de dezvoltare profesionala si personala, conferinte si workshopuri.In functie de aria de interes, cei care vor participa la eveniment pot alege dintr-o multitudine de tematici, sustinute de traineri din companii, manageri de departamente sau chiar CEO.Specialisti din cadrul companiilor vor impartasi din experienta lor in celecare vor avea loc in cadrul evenimentului.Cateva dintre companiile care vor sustine workshopuri sau conferinte, pe 16-17 martie la C.R.A.F.T sunt: BeeSpeed, Frigoglass, Azur, Visma Software, Flex, Coca-Cola HBC Romania, Adient, Nokia etc.Participarea la workshopuri si conferinte este gratuita, iar programul si detalii despre sesiuni pot fi gasite aici O parte dintre angajatorii care pot fi intalniti vineri si sambata la C.R.A.F.T. sunt: Adient, Auchan Romania, Azur, BeeSpeed, Bosch Service Solutions, Coca-Cola HBC Romania, Continental, DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE - ROMANIA, Elektrobit Automotive Romania, Flex, Frigoglass, Hamilton Central Europe, HELLA, Huawei, Kaufland Romania, Lidl Romania, McDonald's in Romania, MGI Coutier, Microsoft, Nokia, Plexus, Raiffeisen Bank, REWE Romania - Penny Market, SSI, Toluna Romania, WALTER GROUP Austria, Wipro Automotive Excellence Center, Wipro LTD, Yazaki Component Technology.Cei care sunt in cautarea unui job se pot inscrie gratuit online si pot participa la eveniment in baza CV-ului tip Barcode.Catalyst Solutions este o companie romaneasca de consultanta in resurse umane, specializata in solutii de recrutare si employer branding. In cei 11 ani de experienta, Catalyst a devenit cunoscuta pentru unele dintre cele mai mari proiecte si evenimente din domeniu, precum: