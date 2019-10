Peste 37.000 de profesionisti IT au plecat din Romania in ultimii 20 de ani; deficitul este de circa 15.500 de persoane/an (studiu)

Ziare.

Conform cercetarii "Scaling Up", cea mai importanta bariera identificata de 6 din 10 companii din Romania se refera la complexitatea abilitatilor din piata. De asemenea, circa 50% dintre companiile intervievate sustin ca sunt limitate de asteptarile salariale, care tind sa fie mai mari decat abilitatile identificate. Din punct de vedere al satisfactiei legat de pregatirea profesionala a oamenilor, companiile sunt multumite.In ceea ce privestePotrivit datelor studiului intocmit de Codecool si Brainspotting, 15.467 de oameni lipsesc din industria IT in fiecare an, insa datele nu includ absolventii de facultate. Pe acest fond, s-a ajuns la concluzia caMajoritatea companiilor din Romania (80%) completeaza extrem de mult si de bine sistemul educational, iar jumatate din totalul acestora se concentreaza pe campanii de a educa angajatii si au parteneriate cu universitatile. Totodata, 40% dintre acestea se concentreaza pe recrutari de absolventi.In viziunea a 9 din 10 lideri care activeaza in industria IT din Romania,. In plus, 60% dintre companii considera ca trebuie, un procent similar fiind de parere ca trebuieStudiul Codecool si Brainspotting a fost realizat pe un esantion de 47 de lideri din industria IT, in perioada aprilie - iunie 2019.Reprezentanti din mediul public si privat, ce activeaza in domeniul IT, participa marti la o conferinta privind evolutia pietei de profil din Romania, organizata la Bucuresti.