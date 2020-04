Piata muncii dupa ridicarea restrictiilor: Angajatorii vor descoperi ca au numai de castigat dupa miscarea Work from home

Ziare.

Doar cateva saptamani mai tarziu, perspectiva s-a schimbat complet, pentru ca, brusc, business-uri din toata lumea au fost nevoite sa se adapteze la conditii noi de munca, de neimaginat pana acum.Iar daca managerii si angajatii, deopotriva, se asteapta ca dupa ridicarea restrictiilor lucrurile sa revina la normalul pe care il cunosc, din nou, se insala.Schimbarea radicala din prezent are toate sansele sa atraga o reconfigurare a pietei muncii pentru mult timp de acum inainte.Cu siguranta, ne asteapta un nou "normal", in care unele dintre tendintele din perioada urmatoare vor fi diferite fata de cele din ultimii ani. Cea mai importanta diferenta va fiIn contextul cresterii economice si al somajului redus, piata muncii a fost dominata de catre angajati, acestia avand posibilitatea de a pune presiune pe cresterea veniturilor salariale.Fara indoiala, angajatorii au fost nevoiti sa faca compromisuri din nevoia de a atrage si de a loializa angajatii.In perioada urmatoare,, insa am convingerea ca multe dintre bunele practici care tin de grija fata de angajat si investitia in dezvoltarea acestuia se vor mentine.Am ajuns intr-un punct superior fata de cel din 2007-2008, majoritatea angajatorilor nu se vor intoarce la a le spune angajatilor ca "sunt alti 10 care asteapta la usa", dar nici angajatii nu vor mai avea pretentii de a munci din ce in ce mai putin, pe bani si pe beneficii din ce in ce mai mari.Dupa ce am vazut ambele fatete ale realitatii, care in fiecare caz au fost dezavantajoase celeilalte parti, a venit momentul in care putem crea, asa incat ambii sa fie intr-o situatie castigatoare, mentinand, astfel, si eficienta, si castigul de ambele parti, precum si un work-life balance corect.Impactul financiar si psihologic al crizei cauzate de pandemia de coronavirus motiveaza ambii parteneri sa tina aproape pentru a fi mai bine pregatiti sa absoarba socurile care vor aparea in viitor.Posibil ca unii angajatori sa caute sa devina mai flexibili prin diversificarea formelor de angajare, oferind mai multe contracte de munca part-time sau pe perioade de timp determinate.Pe de alta parte, multi angajati vor dori contracte de munca sigure, pe perioade nedeterminate, care ofera continuitate in venituri sau o plasa de siguranta in caz de recesiune.Multi angajatori vor reusi sa fie echilibrati, astfel incat sa ofere ceea ce este potrivit fiecarui tip de angajat: celor tineri si dornici sa exploreze, contracte cu program redus sau contracte care vor viza anumite proiecte, iar celor care au nevoie de stabilitate si continuitate, forme de angajare care sa raspunda acestui tip de nevoi.Cred, de asemenea, ca firmele nu vor renunta la valorile lor de baza, la cultura pe care si-au creat-o de-a lungul timpului si nici nu isi vor schimba radical comportamentul fata de angajatii lor competenti si loiali.va fi o practica larg accesata si in viitor, dupa acest test la care am fost supusi cu totii.Practic, va deveni un beneficiu aproape standard pentru situatiile in care se preteaza aceasta forma de munca. La Groupama Asigurari, oferim acest beneficiu angajatilor de aproape 3 ani, timp in care managerii si echipele au invatat sa lucreze de la distanta, sa comunice eficient, sa se bucure de faptul ca pot dormi mai mult, ca nu trebuie sa piarda timp pe drum, ca au o autonomie mai mare, astfel aducand si un mic beneficiu naturii, printr-o amprenta redusa asupra mediului.Inainte de pandemie, aproximativ 20% dintre colegi aplicasera pentru acest beneficiu, in timp ce astazi, 100% sunt echipati corespunzator pentru munca de acasa.Pana acum,era un beneficiu mai degraba pentru angajati, prea putin pentru angajatori, insa aceasta perioada va arata multor companii ca si ele au de castigat din implementarea unui programla scara larga.Pana la ridicarea restrictiilor, business-urile vor fi inteles ca angajatii care lucreaza si de acasa sunt mai productivi, mai responsabili si mai implicati, iar managerii isi dezvolta abilitati noi de a-si gestiona echipa la distanta, mentinand productivitatea in limite bune, dar si coeziunea echipei, deopotriva.Pe langa beneficiile mentionate anterior, trebuie sa contabilizam si posibilitatea angajatorilor de a reduce spatiile de lucru si costurile aferente.In concluzie, angajatorii cu o cultura organizationala buna si cu un brand bun de angajator vor fi mereu in atentia angajatilor valorosi, iar angajatii valorosi vor fi mereu in atentia angajatorilor. Si asta pentru ca nu polarizarea puterilor aduce valoare, ci parteneriatul intre parti.